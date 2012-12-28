Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Происшествия
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40 минут назад
Мужчина погиб, возвращаясь с похорон
За рулём был его сын: уголовное дело направлено в суд.
Теперь уже 42-летнего водителя «Нивы» будут судить по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Возвращаясь с похорон родственника, мужчина управлял автомобилем «Лада 4х4». При обгоне он пересек сплошную разделительную разметку, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Рапид». В результате ДТП от полученных множественных телесных повреждений погиб 74-летний пассажир Лады – отец обвиняемого. Он скончался в реанимационном отделении районной больницы», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
За смерть отца водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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