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Мужчина погиб, возвращаясь с похорон
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40 минут назад

Мужчина погиб, возвращаясь с похорон

За рулём был его сын: уголовное дело направлено в суд.

В Добринском районе направлено в суд уголовное дело о смертельном ДТП, которое произошло 20 июня 2023 года около 15:55 на 6-м километре дороги Добринка – железнодорожная станция Плавица – Хворостянка. Напомним, там столкнулись автомобили «Нива» под управлением 40-летнего мужчины и «Шкода» с 63-летним водителем. Водитель «Нивы» с травмами был госпитализирован, а его 74-летний пассажир от полученных травм умер в больнице.

Теперь уже 42-летнего водителя «Нивы»  будут судить по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Возвращаясь с похорон родственника, мужчина управлял автомобилем «Лада 4х4». При обгоне он пересек сплошную разделительную разметку, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Рапид». В результате ДТП от полученных множественных телесных повреждений погиб 74-летний пассажир Лады – отец обвиняемого. Он скончался в реанимационном отделении районной больницы», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

За смерть отца водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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