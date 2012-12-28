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Погода в Липецке
352
44 минуты назад
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Дожди с грозами еще погостят в Липецкой области

Температура в ближайшие дни останется ниже обычной. 

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием атмосферных фронтов обширной многоцентровой арктической депрессии, которая смещается из Северной Атлантики на восток. Ожидаются кратковременные грозовые дожди разной интенсивности и ветер при грозах с порывами до 17 м/сек.  

Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня в Липецкой области облачно, ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, при грозах порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем – от +15 до +20 градусов. 

В Липецке облачно, ночью небольшие дожди, днем умеренные дожди, грозы. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем — от +17 до +19 градусов.
День 20 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году — 6 градусов тепла. 

дожди
грозы
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Все отлично
21 минуту назад
Нет этой удушающей жары!!!
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Ёлочка
32 минуты назад
Ужас какой-то. Всё плохо.
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