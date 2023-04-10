Общество
18 минут назад
На улице Катукова высадят 56 пирамидальных тополей
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Спилили — 36 деревьев.
Сегодня рабочие «Зеленхоза» на отрезке улицы Катукова от Стаханова до Кривенкова начали посадку деревьев. Вместо 36 спиленных деревьев они высадят 56 пирамидальных тополей.
— Высаживаем подращенные пирамидальные тополя. Их возраст — семь лет. У каждого уже окрепшая корневая система, — рассказала директор «Зеленхоза» Елена Мачнева.
Выбор деревьев неслучаен, пояснили в пресс-службе мэрии. Пирамидальные тополя не имеют пуха, у них узкая высокая крона и стержневая корневая система, которая не повредит проложенные под землей инженерные коммуникации.
Кроме того, в ближайшее время на улице Гагарина вместо спиленных 60-ти деревьев озеленители высадят 12 лип и 44 туи. Согласно техническому заданию, работы должны завершить осенью.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
— Высаживаем подращенные пирамидальные тополя. Их возраст — семь лет. У каждого уже окрепшая корневая система, — рассказала директор «Зеленхоза» Елена Мачнева.
Выбор деревьев неслучаен, пояснили в пресс-службе мэрии. Пирамидальные тополя не имеют пуха, у них узкая высокая крона и стержневая корневая система, которая не повредит проложенные под землей инженерные коммуникации.
Кроме того, в ближайшее время на улице Гагарина вместо спиленных 60-ти деревьев озеленители высадят 12 лип и 44 туи. Согласно техническому заданию, работы должны завершить осенью.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
107