Общество

18 минут назад

На улице Катукова высадят 56 пирамидальных тополей

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#деревья
На улице Катукова высадят 56 пирамидальных тополей

Спилили — 36 деревьев.

Сегодня рабочие «Зеленхоза» на отрезке улицы Катукова от Стаханова до Кривенкова начали посадку деревьев. Вместо 36 спиленных деревьев они высадят 56 пирамидальных тополей.

— Высаживаем подращенные пирамидальные тополя. Их возраст — семь лет. У каждого уже окрепшая корневая система, — рассказала директор «Зеленхоза» Елена Мачнева.

Выбор деревьев неслучаен, пояснили в пресс-службе мэрии. Пирамидальные тополя не имеют пуха, у них узкая высокая крона и стержневая корневая система, которая не повредит проложенные под землей инженерные коммуникации.

Кроме того, в ближайшее время на улице Гагарина вместо спиленных 60-ти деревьев озеленители высадят 12 лип и 44 туи. Согласно техническому заданию, работы должны завершить осенью.

Фото: пресс-служба мэрии Липецка
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#деревья

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