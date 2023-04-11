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7 минут назад

Когда по-вашему надо отключать отопление?

69
#Говорит Липецк

GOROD48 спросил у липчан: «Когда по-вашему надо отключать отопление?»

О сроках отключения центрального отопления мнение у каждого свое. Судя по нашему опросу, к единому — горожане не придут никогда. Одни считают, что тепло давно пора отключить и уже сами перекрыли дома радиаторы, другие уверены, что стоит еще подождать, к тому же в конце недели синоптики прогнозируют похолодание.

Температура комфорта у каждого своя: от +18 до +25 градусов. В выигрышном положении оказываются липчане, которые живут в домах с газовым отоплением. Потеплеет — перекрывают котлы, похолодало — начинают немного подтапливать.
69
#Говорит Липецк

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