Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Происшествия
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сегодня, 16:38
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На дороге Липецк-Данков погиб 62-летний водитель «Шкоды»
Ещё два человека пострадали.
– По предварительным данным, двигавшийся по направлению к Лебедяни 62-летний водитель автомобиля «Шкода Октавиа» выехал на полосу встречного движения и в результате столкнулся с «Джейку» под управлением 55-летнего мужчины. Водитель «Шкоды» погиб, а водитель второго автомобиля и его 52-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу, – рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
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