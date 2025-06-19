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сегодня, 16:38
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На дороге Липецк-Данков погиб 62-летний водитель «Шкоды»

Ещё два человека пострадали.

Сегодня на 36-м километре дороги Липецк-Данков столкнулись автомобили «Шкода Октавиа» и «Джейку». В результате один человек погиб и двое пострадали.

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– По предварительным данным, двигавшийся по направлению к Лебедяни 62-летний водитель автомобиля «Шкода Октавиа» выехал на полосу встречного движения и в результате столкнулся с «Джейку» под управлением 55-летнего мужчины. Водитель «Шкоды» погиб, а водитель второго автомобиля и его 52-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу, – рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
авария
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Игорь
24 минуты назад
Вот вам и китаец думал на Октавии выживет
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Житель Липецка
38 минут назад
Ну теперь мертвого можно грузить по полной.
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однако
46 минут назад
кетаец оказался крепче...
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Александр Н.
51 минуту назад
Как сводки с фронта
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