На дороге Липецк-Данков погиб 62-летний водитель «Шкоды»

Ещё два человека пострадали.

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Сегодня на 36-м километре дороги Липецк-Данков столкнулись автомобили «Шкода Октавиа» и «Джейку». В результате один человек погиб и двое пострадали.– По предварительным данным, двигавшийся по направлению к Лебедяни 62-летний водитель автомобиля «Шкода Октавиа» выехал на полосу встречного движения и в результате столкнулся с «Джейку» под управлением 55-летнего мужчины. Водитель «Шкоды» погиб, а водитель второго автомобиля и его 52-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу, – рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.