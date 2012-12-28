Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жуткие кадры с улицы Ударников: алабай напал на женщину с двумя маленькими собачками
Происшествия
Буйные пешеходы выместили обиды на проезжавших мимо машинах
Происшествия
От диванов и окон до манекенов и веток: в СНТ «Металлург-3» устали платить за чужой мусор
Общество
Липчанин упал с 16-го этажа
Происшествия
Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Общество
«Деревья или окна побьют, или ребенка пришибут!»
Общество
Праздник «Липецкие зори» будет безалкогольным
Общество
В Ельце угроза атаки БПЛА
Происшествия
22-летний парень госпитализирован после избиения на Опытной
Общество
На десяти улицах и двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Читать все
22-летний парень госпитализирован после избиения на Опытной
Общество
Липецкая область закупает вакцины для профилактики COVID-19 почти на 18 миллионов рублей
Общество
В Липецке появились самодельные контейнеры для сбора мусора: пластиковые украли
Общество
Министр региональной безопасности ушел в отставку
Общество
50-летний мужчина поиграл в войнушку и стал фигурантом дела о хулиганстве
Происшествия
На улице Плеханова столкнулись два автобуса
Происшествия
Врача будут судить по обвинению в мелком взяточничестве и служебном подлоге
Происшествия
«Левобережье станет еще лучше!»: праздник и стратегическая сессия в Новолипецке
Общество
На НЛМК определили лучшего осмотрщика-ремонтника вагонов
НЛМК Live
Мужчина погиб, возвращаясь с похорон
Происшествия
Читать все
Общество
206
57 минут назад
3

«Левобережье станет еще лучше!»: праздник и стратегическая сессия в Новолипецке

В округе депутата горсовета Василия Литовкина жители определились с приоритетами благоустройства.

4-й избирательный округ депутата Василия Литовкина — это Новолипецк. Район, в котором нет новостроек. Однако, стоит побывать на любом празднике, который проводит в Левобережье благотворительный Фонд «Милосердие», чтобы увидеть, что Левый берег не менее оживленный и молодой район, чем недавно построенные. Один из таких праздников прошел вчера в большом дворе по проспекту Мира и улице Аносова.

Праздник собрал на спортивной площадке десятки мальчишек и девчонок разных возрастов, которых закружили в танцах, хороводах и конкурсах веселые аниматоры.

IMG_9157.jpg

IMG_9279.jpg

IMG_9307.jpg

А уж как рады были родители! Восьмилетнего Павлика на праздник привела мама. Она говорит, что не пропускает ни одного из них. «Сына трудно оттащить от компьютера. А здесь он полностью раскрывается в играх, активности, общении с другими детьми. Хорошо, что у нас есть такие праздники, необходимые детям для их социализации, знакомств». Папа Константин снимал свою дочь Соню на телефон. Мужчина говорит, что их район не забыт. Что его дочери такие праздники очень нравятся, ведь она — ребенок подвижный, любящий игры. И как с ней дома не играй, а лучше сверстников компании нет.

Василий Литовкин поздравил детей с начавшимися каникулами. Спросил их, какой еще час назад была погода? «Были тучи!» «Шел дождь!» Но что случилось потом? «Ваше желание привело к тому, что тучи расступились, и мы увидели синее небо и яркое солнце!».

А еще депутат попросил детей и подростков следить за порядком во дворах. И в подтверждение своих слов о том, что это важно, вручил благодарственные письма за участие в благоустройстве своего двора Давиду Федорову и Максиму Жигулину. К дипломам прилагались и подарки. Инициатором награждения мальчишек была председатель ТОС «Суворовец» Галина Нестерова. Она рассказала, что ребята помогают взрослым поддерживать порядок в большом дворе.

IMG_9579.jpg

Пока дети развлекались, Василий Литовкин сходил в соседние дворы. Он проконтролировал работы по восстановлению провалившегося канализационного колодца, дал указание разобраться с состоянием контейнерной площадки у торца пятиэтажки на Островского, 2, где восьмикубовый мусорный бункер провалился в яму.

После мероприятия Василий Литовкин отправился на стратегическую сессию, участниками которой стали десятки жителей округа. Разговор касался приоритетов развития Левобережья.

— По наказам жителей сделано уже немало, но немало ещё и предстоит сделать. На следующей неделе в округе начнут массово опиливать старые деревья и сносить мертвые. Основные приоритеты благоустройства выбираете вы. За нами — их реализация и продвижение инициатив. Основные проблемы Новолипецка мне хорошо известны, но для меня более значимо то, что скажете вы, — обратился Василий Литовкин к новолипчанам.

В ходе работы в группах выяснилось, что главными направлениями работы жители считают уличное освещение, внутриквартальные проезды, ямочный ремонт дорог.

IMG_9919.jpg

Сотрудник МЧС Владимир попросил к уже озвученному добавить установку лавочек у онкодиспансера на улице Адмирала Макарова для удобства больных людей и их родственников. Также прозвучало предложение убрать упавшее дерево у дома №7 на улице Осипенко.

Затем Литовкин вывел на экран слайд с текущими итогами общего голосования жителей Левобережья на серии проведенных стратсессий (их уже восемь – ред.) ТОП-3 запросов новолипчан выглядят так: установка детского оборудования, ремонт дорог и проездов, освещение.

IMG_9860.jpg

IMG_9992 (1).jpg

— Все замечания и предложения мы разбили на группы с их последующей отработкой. Например, у меня уже была встреча с управляющими компаниями, на бездействие которых много жалоб. Остальные в форме депутатских запросов отправлены в органы власти, — сказал Василий Литовкин.

В финале участница сессии заявила, что ни за что не променяет Новолипецк, где выросла и где теперь живет с мужем и ребенком, на какой-то другой район Липецка. «Тут нам хорошо. Тут тихо и уютно. Здесь есть все для развития детей. Здесь создан прекрасный парк – парк Металлургов. Надеюсь, что вашими усилиями Левобережье станет еще лучше!».
стратегическая сессия
наказы избирателей
Василий Литовкин
1
0
0
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Новолипецк
7 минут назад
Ох уж эти выборы!
Ответить
Л логика
8 минут назад
В ходе работы в группах выяснилось, что главными направлениями работы жители считают уличное освещение, внутриквартальные проезды, ямочный ремонт дорог. На следующей неделе в округе начнут массово опиливать старые деревья и сносить мертвые. 
Ответить
Коренная липчанка
29 минут назад
Дорожка между 38 школой и садиком без освещения. Дети возвращаются по ней из школы. Зимой, весной, осенью рано темнеет и там очень темно и страшно. Нужно освещение, а ещё эту дорожку любят собачники и их собаки гадят на ней, собачники не убирают за своими питомцами. Просьба разобраться с данным вопросом.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить