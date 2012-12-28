«Левобережье станет еще лучше!»: праздник и стратегическая сессия в Новолипецке

В округе депутата горсовета Василия Литовкина жители определились с приоритетами благоустройства.





4-й избирательный округ депутата Василия Литовкина — это Новолипецк. Район, в котором нет новостроек. Однако, стоит побывать на любом празднике, который проводит в Левобережье благотворительный Фонд «Милосердие», чтобы увидеть, что Левый берег не менее оживленный и молодой район, чем недавно построенные. Один из таких праздников прошел вчера в большом дворе по проспекту Мира и улице Аносова.Праздник собрал на спортивной площадке десятки мальчишек и девчонок разных возрастов, которых закружили в танцах, хороводах и конкурсах веселые аниматоры.А уж как рады были родители! Восьмилетнего Павлика на праздник привела мама. Она говорит, что не пропускает ни одного из них. «Сына трудно оттащить от компьютера. А здесь он полностью раскрывается в играх, активности, общении с другими детьми. Хорошо, что у нас есть такие праздники, необходимые детям для их социализации, знакомств». Папа Константин снимал свою дочь Соню на телефон. Мужчина говорит, что их район не забыт. Что его дочери такие праздники очень нравятся, ведь она — ребенок подвижный, любящий игры. И как с ней дома не играй, а лучше сверстников компании нет.Василий Литовкин поздравил детей с начавшимися каникулами. Спросил их, какой еще час назад была погода? «Были тучи!» «Шел дождь!» Но что случилось потом? «Ваше желание привело к тому, что тучи расступились, и мы увидели синее небо и яркое солнце!».А еще депутат попросил детей и подростков следить за порядком во дворах. И в подтверждение своих слов о том, что это важно, вручил благодарственные письма за участие в благоустройстве своего двора Давиду Федорову и Максиму Жигулину. К дипломам прилагались и подарки. Инициатором награждения мальчишек была председатель ТОС «Суворовец» Галина Нестерова. Она рассказала, что ребята помогают взрослым поддерживать порядок в большом дворе.Пока дети развлекались, Василий Литовкин сходил в соседние дворы. Он проконтролировал работы по восстановлению провалившегося канализационного колодца, дал указание разобраться с состоянием контейнерной площадки у торца пятиэтажки на Островского, 2, где восьмикубовый мусорный бункер провалился в яму.После мероприятия Василий Литовкин отправился на стратегическую сессию, участниками которой стали десятки жителей округа. Разговор касался приоритетов развития Левобережья.— По наказам жителей сделано уже немало, но немало ещё и предстоит сделать. На следующей неделе в округе начнут массово опиливать старые деревья и сносить мертвые. Основные приоритеты благоустройства выбираете вы. За нами — их реализация и продвижение инициатив. Основные проблемы Новолипецка мне хорошо известны, но для меня более значимо то, что скажете вы, — обратился Василий Литовкин к новолипчанам.В ходе работы в группах выяснилось, что главными направлениями работы жители считают уличное освещение, внутриквартальные проезды, ямочный ремонт дорог.Сотрудник МЧС Владимир попросил к уже озвученному добавить установку лавочек у онкодиспансера на улице Адмирала Макарова для удобства больных людей и их родственников. Также прозвучало предложение убрать упавшее дерево у дома №7 на улице Осипенко.Затем Литовкин вывел на экран слайд с текущими итогами общего голосования жителей Левобережья на серии проведенных стратсессий (их уже восемь – ред.) ТОП-3 запросов новолипчан выглядят так: установка детского оборудования, ремонт дорог и проездов, освещение.— Все замечания и предложения мы разбили на группы с их последующей отработкой. Например, у меня уже была встреча с управляющими компаниями, на бездействие которых много жалоб. Остальные в форме депутатских запросов отправлены в органы власти, — сказал Василий Литовкин.В финале участница сессии заявила, что ни за что не променяет Новолипецк, где выросла и где теперь живет с мужем и ребенком, на какой-то другой район Липецка. «Тут нам хорошо. Тут тихо и уютно. Здесь есть все для развития детей. Здесь создан прекрасный парк – парк Металлургов. Надеюсь, что вашими усилиями Левобережье станет еще лучше!».