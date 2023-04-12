84-летний старик провалился в колодец на улице Авиационной

Мужчину достали спасатели. Городской департамент ЖКХ выясняет, кому принадлежит колодец.

Днем 12 апреля на улице Авиационной возле дома №31 (поселок Мирный) в открытый канализационный колодец провалился 84-летний мужчина. Из колодца его доставли спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.Судя по опубликованным в соцсетях снимках с места происшествия, бетонную крышку колодца кто-то разбил. Как пишут в комментариях жители поселка произошло это чуть ли не полгода назад. Добавим, что колодец находится рядом с магазином.Кому принадлежит колодец пока выяснить не удалось.— Этот колодец не находится на балансе «РВК-Липецк». И на карте города он не обозначен. Но «РВК-Липецк», как социально-ответственная компания приняла меры к тому, чтобы его закрыть. Установила бетонную крышку и оградила участок. Мы направили запрос в городской департамент ЖКХ, чтобы тот установил собственника, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».