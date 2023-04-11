Общество

51 минуту назад

Налоговики начали процедуру банкротства Липецкого хладокомбината

7 777
#Липецкий хладокомбинат #Александр Афанасьев
2
Налоговики начали процедуру банкротства Липецкого хладокомбината

Из иска следует, что у акционерного общества имеется задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в 11,3 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в Арбитражном суде рассматривается заявление о признании банкротом АО «Липецкий хладокомбинат». Истцом по гражданском делу выступило управление ФНС по Липецкой области. Из заявления следует, что у АО имеется задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в размере 11,3 млн рублей.

В марте GOROD48 уже писал, что на липецком хладокомбинате возможна приостановка производства и массовые сокращения персонала. Этот  процесс уже начался: с предприятия, на котором работают 500 человек, уволили всех 25 сотрудников коммерческого отдела, занимавшегося сбытом продукции в Липецке и в Липецкой области. 

Собственник АО «Липецкий хладокомбинат», экс-спикер Липецкого горсовета Александр Афанасьев отказал GOROD48 в комментариях по иску ФНС. Однако наш источник на предприятии утверждает, что проблемы с выплатами по налогам и сборам возникли из-за того, что хладокомбинату не удалось договорится со Сбербанком о реструктуризации действующих кредитных договоров.

Суд принял заявление о признании АО «Липецкий хладокомбинат» несостоятельным (банкротом) к рассмотрению и возбудил производство по делу.

Фото сайта АО «Липецкий хладокомбинат» 


 


 



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#Липецкий хладокомбинат #Александр Афанасьев
2

Комментарии (7)

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Дело вкуса.

8 минут назад
Жаль...,
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Шапокляк

13 минут назад
Эффективный менеджмент и владелец-нулевик. Убили производство высококлассного востребованного товара. Тут надо расследование проводить, а не просто списать в банкроты
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Гость

27 минут назад
Политика сбыта была убыточной,везти 3 коробки мороженного за 300км,и оно там дешевле в продаже ,чем в г.липецке
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1

28 минут назад
Лучшее мороженое среди худшего. Но не вписались в экономику, как и Рошен, Индезит, Трактор
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?

31 минуту назад
Налоги ВАМ Москва платить будет. Банкротьте всех.
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Викторм

36 минут назад
Короче, решили "слить" долги перед государством...
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Жаль...

37 минут назад
Это было ЛУЧШЕЕ мороженое...
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