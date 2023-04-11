51 минуту назад
Налоговики начали процедуру банкротства Липецкого хладокомбината
Из иска следует, что у акционерного общества имеется задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в 11,3 млн рублей.
В марте GOROD48 уже писал, что на липецком хладокомбинате возможна приостановка производства и массовые сокращения персонала. Этот процесс уже начался: с предприятия, на котором работают 500 человек, уволили всех 25 сотрудников коммерческого отдела, занимавшегося сбытом продукции в Липецке и в Липецкой области.
Собственник АО «Липецкий хладокомбинат», экс-спикер Липецкого горсовета Александр Афанасьев отказал GOROD48 в комментариях по иску ФНС. Однако наш источник на предприятии утверждает, что проблемы с выплатами по налогам и сборам возникли из-за того, что хладокомбинату не удалось договорится со Сбербанком о реструктуризации действующих кредитных договоров.
Суд принял заявление о признании АО «Липецкий хладокомбинат» несостоятельным (банкротом) к рассмотрению и возбудил производство по делу.
Фото сайта АО «Липецкий хладокомбинат»
Дело вкуса.
Шапокляк
Гость
1
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Викторм
Жаль...