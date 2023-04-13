Липчанина осудили за разбой и пять краж, в том числе двух банкоматов почти с 6 миллионами рублей

Терминалы похищали, закрепляя их при помощи троса к машине.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 33-летнему липчанину за разбой группой лиц по предварительному сговору в особо крупом размере и пять краж.



Подсудимый участвовал в хищении двух банкоматов, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», а также в разбойном нападении на «Торговую компанию «Мегаполис». Дело в отношении мужчины было выделено в отдельное производство, поскольку он активно сотрудничал со следствием.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, обвиняемый — бывший охранник ЧОПа и водитель-инкассатор, и этот опыт он использовал в преступлениях. При краже банкоматов он сообщил своим сообщникам информацию о всех технических характеристиках объекта преступления – как самого терминала, так и степени защищённости офиса, который охранял как раз его бывший работодатель.



Инкассация проводилась примерно раз в 10 дней, и преступники подождали, когда в банкоматах накопится наличность. А ещё купили на сайте объявлений автомобиль «Опель Омега», на который установили подложные номера, нашли кувалду, лом, топор, металлически трос, и привлекли людей, которые должны были отвлечь внимание сотрудников ЧОПа на другой охраняемый объект.



В результате 25 марта 2020 года с 04:30 до 04:46 из помещения мини-офиса «Совкомбанка» на проспекте 60-лет СССР был похищен банкомат.



Похитители действовали в масках и перчатках. Взломав дверь при помощи лома и кувалды, они накинули трос на банкомат выдернули его из креплений автомобилем, положили в багажник и уехали. Банку был причинён ущерб в 3 077 878 рублей: 238 518 рублей стоит сам банкомат и 2 839 360 рублей находились внутри.



30 сентября 2020 года эту схему они повторили с банкоматом «Совкомбанка» на улице Газина. Но тут вышел форс-мажор — трос слетел с банкомата, и похитителям пришлось вручную тащить аппарат до входной двери. На этот раз украденный терминал стоил 158 870 рублей, в нем находились 2 901 460 рублей — общая сумма ущерба составила 3 059 330 рублей.



После сейф взломали в селе Ильино при помощи кувалды. А машину, на которой совершалось преступление, облили бензином и подожгли.



Также липчанин участвовал в краже из дома по улице Звонной в селе Воскресеновка Липецкого района — оттуда попало имущество на 1 687 000 рублей, а при разбойном нападении на «Торговую компанию «Мегаполис» переодевался в полицейского и так отвлек на себя охранников. Тогда компании был причинён ущерб в 3 685 355 рублей.



В результате мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.