Девятилетний мальчик в «Kia Rio» наехал на десятилетнего

Полиция разбирается в странном автопроисшествии.

11 апреля около полуночи в реанимационное отделение областной детской больницы доставили 10-летнего мальчика, попавшего под колеса автомобиля, но не на дороге, а во дворе частного дома на улице Энгельса в Липецке. По данным GOROD48, мальчика из-под задних колес автомобиля «Kia Rio» доставали спасатели городского управления ГО и ЧС.



— У ребенка — множественные ушибы таза и нижних конечностей, гематомы и ссадины, — сообщили GOROD48 в областной детской больнице. — Он стабильный, не тяжелый. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.



В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области рассказали еще об одной странности этого автопроисшествия. По предварительным данным, за рулем «Kia Rio» находился девятилетний ребенок! Он будто бы из любопытства сел на место водителя, стал нажимать на педали, крутить руль и дергать рычаг ручного тормоза. Машина задом покатилась под уклон и придавила оказавшегося позади нее ребенка.



Так это было на самом деле или нет, разбираются и автоинспекторы, и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних: есть версия, что в «Kia Rio» на самом деле сидела нетрезвая женщина.