Полицейский получил 6 лет колонии за организацию покушения на кражу из нефтепродуктопровода

Оглашён приговор по делу о попытке хищения топлива из нефтепровода.

Липецкий областной суд вынес приговор 38-летнему бывшему заместителю начальника отдела № 3 УЭБиПК УМВД России по Липецкой области Владимиру Шебанову и троим его сообщникам: Сергею Марковину, Андрею Терехову, Николаю Еганову по делу о попытке хищения топлива из нефтепродуктопровода в особо крупном размере путем несанкционированной врезки.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, весной 2020 года Владимир Шебанов предложил взятку в 100 000 рублей сотруднику АО «Транснефть-Дружба» за помощь в поиске безопасного места и времени врезки в нефтепровод, чтобы факт врезки не обнаружила служба безопасности. Также он должен был обеспечивать тайную эксплуатацию врезки, вовремя предупреждать о плановых и неплановых проверках. Но сотрудник нефтяной компании сообщил обо всём в УФСБ России по Липецкой области. А в мае 2021 года сообщники Шебанова совершили попытку совершить хищение на участке нефтепровода в Краснинском районе, но их действия обнаружили при вертолетном патрулировании.



В результате Владимир Шебанов был признан виновным в приготовлении к даче взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий и в организации покушения на кражу из нефтепродуктопровода в особо крупной размере группой лиц по предварительному сговору. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах власти на 3 года. Также по решению суда он лишен звания.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, Владимир Шебанов будет уволен из органов по отрицательным основаниям после вступления приговора в законную силу. На время следствия он был отстранён от исполнения обязанностей.



Сергей Марковин, Андрей Терехов, Николай Еганов признаны судом виновными в покушении на кражу из нефтепродуктопровода группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.



Андрею Терехову дали 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, Марковину и Еганову – по 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

