Требуются сотрудники: зарплата от 30 000 до 130 000 рублей

Сегодня Липецкая область впервые приняла участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Во всех районах и городах региона прошли ярмарки вакансий.

С утра в ТРЦ «Ривьера» было не протолкнуться. Здесь открылась самая крупная ярмарка вакансий. Представители 24 работодателей искали сотрудников, всего же по региону вакансии предлагали 158 работодателей.



«Сегодня у каждого из вас будет уникальная возможность познакомиться с вакансиями не только нашего региона, но и страны, пообщаться с работодателями и найти работу по душе. В эти минуты в каждом районе нашей области начались очные встречи соискателей и работодателей. На связи будут как крупные предприятия, так и небольшие хозяйства. Они предложат больше 10 тысяч вакансий, в том числе высокооплачиваемых, от 80 тысяч рублей. И даже, если у вас нет соответствующих навыков, специалисты службы занятости направят вас на переобучение или помогут повысить квалификацию. Такой возможностью в прошлом году воспользовались больше четырех тысяч человек. Ярмарка универсальная, определиться с профессией помогут и школьникам и студентам, проведут профквесты и сориентируют по перспективным вакансиям. Возможно, именно сегодняшний день определит профессиональное будущее молодых жителей региона. Желаю вам удачи в этом! Будьте активными, заинтересованными и помните, что большой успех складывается из маленьких, но верных решений», — поприветствовал участников ярмарки губернатор Игорь Артамонов.



Соискателям предлагали вакансии с весьма приличной зарплатой. Большинство работодателей ищет представителей рабочих специальностей. ТОП-5 вакансий ярмарки с зарплатами от 80 до 100 тысяч рублей: токарь 3-5 разряда, оператор станков с ПУ, шлифовщик, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, фрезеровщик третьего — пятого разряда.



— Для этой ярмарки мы специально подбирали высокооплачиваемые вакансии. В районах — это от 30 000 рублей, в Липецке предлагают вакансии со средней зарплатой в 60 000 рублей, —рассказала заместитель директора областного Центра занятости Анна Иванова.



Руководитель службы персонала АО «Стагдок» и АО «Доломит» Ирина Богомолова надеется найти электромонтеров, слесарей, ремонтников, мастера и начальника участка. Зарплата от 42 000 до 85 000, в зависимости от должности.



— Нам требуются 20 работников, — это 4% от штата предприятий. Проблема с кадрами есть. Молодежи стало меньше, с сотрудниками пенсионного возраста мы расстались во время пандемии. Мы сотрудничаем с учебными заведениями, но ребята не всегда готовы идти на рабочие специальности, им хочется сразу получить и хороший доход, и хорошую должность, — говорит Ирина Богомолова.



Тресту «Липецкстрой» требуется архитектор с зарплатой от 40 000 рублей и начальник юридического отдела, которому готовы платить от 50 000 рублей.



— Мы используем все возможные ресурсы для поиска сотрудников. В принципе, в течение трех месяцев вакансии у нас закрываются, — рассказывает начальник отдела по работе с персоналом Треста «Липецкстрой» Оксана Дергунова.



А у начальника отдела кадров НАО «Чаплыгинская швейная фабрика» Юлии Веревкиной, кажется, нереальная задача. Предприятию требуется 181 швея! Фабрика готова принять сотрудников без опыта работы и образования, и обещает всему научить на месте. Предприятие по выпуску спецодежды обеспечено заказами уже до конца года.



— Мы даем возможность работать и зарабатывать. Если человек хочет работать, он заработает. Для района 39 000 рублей не такая уж и плохая зарплата, — уверена Юлия Веревкина.



На ярмарке не только предлагали работу. Карьерные консультанты рассказывали, как повысить профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. Для школьников проведены профессиональные квесты о востребованных профессиях, для студентов — экспресс-тренинги «Как правильно составить резюме», а для молодых женщин, которые находятся в декретном отпуске — тренинг «Мама работает».



Олег работает водителем, но его не устраивает график и отсутствие карьерного роста. Он пришел на ярмарку, чтобы подыскать что-то другое. Требования к работе: зарплата в 50 000 рублей, удобный график и отсутствие пыли.



Его тезка закончил вуз по специальности «Маркетинг на предприятии», но потом прошел переобучение на водителя погрузчика. На ярмарке набрал несколько буклетов, рассчитывает получить работу с зарплатой от 45 000 рублей и удобным графиком.



Юлия оказалась на ярмарке по направлению от Центра занятости. Ее сын скоро пойдет в школу, поэтому женщина ищет удаленную работу. Ее устроила бы зарплата в 30 000 рублей.



Сегодня прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, второй — запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими предложениями работодателей всех регионов.