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сегодня, 14:37

Мэрия Липецка расторгла контракт на отлов бродячих собак с тамбовским предпринимателем

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#бродячие животные
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Мэрия Липецка расторгла контракт на отлов бродячих собак с тамбовским предпринимателем

До заключения нового собак в городе никто ловить не будет.

Напомним, что процедуру расторжения контракта на отлов безнадзорных животных мэрия Липецка запустила 27 марта, после того, как в прицепе тамбовского ИП, занимающегося отловом собак в Липецке, нашли трупы нескольких животных.

Управление главного смотрителя Липецка ранее разместило на сайте госзакупок уведомление о намерении прекратить действие договорных обязательств в одностороннем порядке. Вчера истекли 10 суток, необходимых для расторжения контракта.

— Заявки на отлов животных мы не передаём тамбовскому ИП с 27 марта. Сейчас готовим документы для включения предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков и одновременно планируем объявить новые торги, — сообщил начальник УГС Виталий Лесных.

Напомним, что контракт стоимостью 19 миллионов 389 тысяч рублей с тамбовским с ИП Яшунина Л.Н. заключен прошлой осенью. В декабре заказчик перечислил подрядчику авансовый платеж в два миллиона рублей (эта мера поддержки предпринимателей установлена законодательно). В сложившейся ситуации тамбовская организация обязана вернуть мэрии Липецка эти деньги.

Кто будет ловить собак до того, как УГС Липецка заключит новый контракт? Пока никто. Однако, по данным GOROD48, городская администрация намерена вернуться к прошлогодней практике, когда между досрочным расторжением контракта с ИП Двуреченская Т.И. и заключением нового с ИП Яшунина Л.Н. заключала краткосрочные контракты стоимостью до 300 тысяч рублей с ИП Фомина Т.Е., что позволяет действующее законодательство. По этому пути мэрия пойдет и на этот раз. В среднем, отлов и содержание одной собаки в приюте обходится по этой неконкурентной процедуре до 14 тысяч рублей. Так что до заключения долговременного контракта «временщик» сможет отловить с улиц и дворов Липецка минимум 21 животное. 
7 737
#бродячие животные
4

Комментарии (7)

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ГОСТЬ53

9 минут назад
Липчанка, Да, Вы правы! А то некоторые жестокие и бессердечные люди запрещают кормить и поить собак!
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Сокол

29 минут назад
Отловите стаю собак по дороге к дому Ковалёва 107а. Невозможно стало ходить. Окружают. Бросаются на людей. От маленьких до больших кобелей. Всех ведь не прокормишь. Жуть.
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защитница

40 минут назад
такого же отловщика будут нанимать!))) Второго такого нам не надо, нам хватило и этого
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Кто-нибудь знает?

41 минуту назад
Где можно найти собакам себе еду и воду в городе? Будем наблюдать, как они после чипирования умирают от голода и жажды ?!!!
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Петросян

41 минуту назад
Это единственная компания которая действительно работала. Теперь опять псарня начнет разрастаться.
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гость

49 минут назад
Занятная история. Вообще. Кто и чем занимался - непонятно. Как жили стаи на самых посещаемых точках, так и живут. Ни на кого не бросаются, только если кто с псом на привязи мимо пройдёт."Основные" ходят через пешеходный, с учётом светофора - их подкармливают по обе стороны ул. Гагарина. Сотня лет истории бродячих животных и только сейчас, поняв, на чём можно сделать бабло, тему сделали более, чем актуальной. Есть агрессивные стаи - на отстрел. Волков, ведь, отстреливают? И хватит пилить государство на бабки.
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Липчанка

51 минуту назад
Собаки ,выпущенные после стерилизации на свободу , попадают снова в беду, они остаются без еды, воды. Где это можно найти в ,,каменных джунглях,,?!!!!! Необходимо решить эту проблему . В цивилизованном городе можно найти средства для этого. Животные становятся агрессивными пройдя через страшные муки голода и жажды.
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