Общество
сегодня, 14:37
Мэрия Липецка расторгла контракт на отлов бродячих собак с тамбовским предпринимателем
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До заключения нового собак в городе никто ловить не будет.
Напомним, что процедуру расторжения контракта на отлов безнадзорных животных мэрия Липецка запустила 27 марта, после того, как в прицепе тамбовского ИП, занимающегося отловом собак в Липецке, нашли трупы нескольких животных.
Управление главного смотрителя Липецка ранее разместило на сайте госзакупок уведомление о намерении прекратить действие договорных обязательств в одностороннем порядке. Вчера истекли 10 суток, необходимых для расторжения контракта.
— Заявки на отлов животных мы не передаём тамбовскому ИП с 27 марта. Сейчас готовим документы для включения предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков и одновременно планируем объявить новые торги, — сообщил начальник УГС Виталий Лесных.
Напомним, что контракт стоимостью 19 миллионов 389 тысяч рублей с тамбовским с ИП Яшунина Л.Н. заключен прошлой осенью. В декабре заказчик перечислил подрядчику авансовый платеж в два миллиона рублей (эта мера поддержки предпринимателей установлена законодательно). В сложившейся ситуации тамбовская организация обязана вернуть мэрии Липецка эти деньги.
Кто будет ловить собак до того, как УГС Липецка заключит новый контракт? Пока никто. Однако, по данным GOROD48, городская администрация намерена вернуться к прошлогодней практике, когда между досрочным расторжением контракта с ИП Двуреченская Т.И. и заключением нового с ИП Яшунина Л.Н. заключала краткосрочные контракты стоимостью до 300 тысяч рублей с ИП Фомина Т.Е., что позволяет действующее законодательство. По этому пути мэрия пойдет и на этот раз. В среднем, отлов и содержание одной собаки в приюте обходится по этой неконкурентной процедуре до 14 тысяч рублей. Так что до заключения долговременного контракта «временщик» сможет отловить с улиц и дворов Липецка минимум 21 животное.
Управление главного смотрителя Липецка ранее разместило на сайте госзакупок уведомление о намерении прекратить действие договорных обязательств в одностороннем порядке. Вчера истекли 10 суток, необходимых для расторжения контракта.
— Заявки на отлов животных мы не передаём тамбовскому ИП с 27 марта. Сейчас готовим документы для включения предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков и одновременно планируем объявить новые торги, — сообщил начальник УГС Виталий Лесных.
Напомним, что контракт стоимостью 19 миллионов 389 тысяч рублей с тамбовским с ИП Яшунина Л.Н. заключен прошлой осенью. В декабре заказчик перечислил подрядчику авансовый платеж в два миллиона рублей (эта мера поддержки предпринимателей установлена законодательно). В сложившейся ситуации тамбовская организация обязана вернуть мэрии Липецка эти деньги.
Кто будет ловить собак до того, как УГС Липецка заключит новый контракт? Пока никто. Однако, по данным GOROD48, городская администрация намерена вернуться к прошлогодней практике, когда между досрочным расторжением контракта с ИП Двуреченская Т.И. и заключением нового с ИП Яшунина Л.Н. заключала краткосрочные контракты стоимостью до 300 тысяч рублей с ИП Фомина Т.Е., что позволяет действующее законодательство. По этому пути мэрия пойдет и на этот раз. В среднем, отлов и содержание одной собаки в приюте обходится по этой неконкурентной процедуре до 14 тысяч рублей. Так что до заключения долговременного контракта «временщик» сможет отловить с улиц и дворов Липецка минимум 21 животное.
7 737
ГОСТЬ53
Сокол
защитница
Кто-нибудь знает?
Петросян
гость
Липчанка