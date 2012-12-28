Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Происшествия
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45 минут назад
25-летний мужчина взял с пенсионера 116 000 рублей за ремонт и пропал
Его осудили за мошенничество.
— Ещё три года назад — 17 июля 2022 года он взял у пожилого мужчины с улицы Громова 116 000 рублей за ремонт ноутбука и электромонтажные работы в его доме, после чего пропал, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Но мужчину нашли и осудили: за мошенничество с причинением значительного ущерба грязинец получил 300 часов обязательных работ.
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