25-летний мужчина взял с пенсионера 116 000 рублей за ремонт и пропал

Его осудили за мошенничество.

Грязинский городской суд вынес приговор 25-летнему мужчине за мошенничество (по части второй статьи 159 УК РФ).— Ещё три года назад — 17 июля 2022 года он взял у пожилого мужчины с улицы Громова 116 000 рублей за ремонт ноутбука и электромонтажные работы в его доме, после чего пропал, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Но мужчину нашли и осудили: за мошенничество с причинением значительного ущерба грязинец получил 300 часов обязательных работ.