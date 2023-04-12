В Липецке двое маленьких детей через некоторое время после мобилизации отца остались вообще без родителей: мать стала наркоманкой и ограничена в правах на малышей, а отец предпочёл воинский долг родительскому.

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран рассказал в своём Telegram-канале грустную историю молодой семьи, в которой мужчину мобилизовали.



Эта история произошла в Липецке. Прошлой осенью молодого отца мобилизовали, а его супруга осталась одна с двумя маленькими детьми, младшему на тот момент было около полугода. Как рассказали GOROD48 в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, до момента ухода мужчины в зону СВО, семья была хорошей, дружной и внешне вполне благополучной. Жена — умница, красавица. Но после того, как муж ушёл в зону СВО, а женщина начала получать достаточно большие выплаты за мобилизованного супруга, она пустилась на эти деньги во все тяжкие. Сначала запила, потом связалась с дурной компанией и стала наркоманкой.



Женщине пытались помочь, возили в наркологию, но всё безуспешно. От близких и органов опеки она скрывается, дома не появляется, детей бросила на произвол судьбы и ими совсем не интересуется. А дети — совсем ещё маленькие: сейчас мальчику 11 месяцев, девочке — 3 года.



В результате в конце минувшей недели состоялся суд, и мать была ограничена в родительских правах. По решению суда дети должны жить с отцом. У мужчины появились все законные основания для демобилизации, но он от неё отказался со словами: «Не могу бросить своих пацанов».



Малыши не попали в детдом. Сейчас дети переданы бабушке и дедушке (родителям мобилизованного), решается вопрос об оформлении опеки на их имя.



Ещё до суда отца удалось вызвать в отпуск, он провёл дома две недели. До последнего была надежда, что приезд мужа заставит одуматься женщину, но эти надежды рухнули. Сейчас последняя надежда — как только женщина совсем лишится денег мобилизованного супруга, гулять ей станет не на что и она облагоразумится.



Как отмечают в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области, эта история идёт вразрез со многим другими: в основном, в защиту интересов детей стараются добиться демобилизации.



Обращения по вопросам мобилизации не прекращаются. Из последних примеров — семья участника СВО, в которой женщина ждёт третьего ребёнка. На сроке беременности 22 недели отец сможет претендовать на демобилизацию при подаче рапорта и всех подтверждающих документов, раньше — нельзя. Такие случаи уже были и они положительно решены.



Сейчас в работе у Юрия Тарана одно такое обращение. Мужу уже был предоставлен внеочередной отпуск на период госпитализации супруги. Но теперь женщине необходимо снова лечь в больницу. Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области ходатайствует о предоставлении отпуска, а когда наступит время — и о демобилизации.















