Общество
сегодня, 17:22
По реконструкции мемориала на сокольском кладбище возбуждено уголовное дело
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Причиненный бюджету города ущерб, прокуратура оценила в два миллиона рублей.
По результатам проверки исполнения муниципального контракта на благоустройство мемориала сокольского кладбища, которую провела Правобережная прокуратура Липецка, СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Во время проверки Правобережная прокуратура выявила нарушения сроков исполнения контракта, а также проектной и сметной документации.
«Ответственные должностные лица со стороны муниципального заказчика не надлежащим образом следили за выполнением контракта, что повлекло причинение крупного ущерба государству, выразившегося в выделении дополнительных средств в размере 2 000 000 рублей на повторное благоустройство кладбища.
При этом заказчик в нарушение условий контракта и возложенных на него обязательств не осуществил надлежащим образом контроль за качеством используемых подрядчиком материалов, не потребовал от него замены таковых, на предусмотренные проектом, ограничившись лишь корректировкой сметной документации под фактически выполненные работы. Более того, выполнение соответствующих работ новым муниципальным контрактом будет возложено на иную подрядную организацию», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Мемориал на сокольском кладбище обновлялся в 2021 году ИП Истомин С. А. Заказчиком работ выступало МКУ «Управление строительства Липецка».
Исполнитель муниципального контракта сначала не закончил его в срок, а потом выяснилось, что мемориал изменился до неузнаваемости: барельеф Скорбящей матери после ремонта превратился в гравировку.
— После реконструкции практически все исторические детали, которые присутствовали на памятнике, оказались утрачены. Это вызвало обоснованное возмущение жителей микрорайона Сокол, — сообщили тогда в пресс-службе прокуратуры.
В декабре 2022 года стало известно о решении мэрии переделать работу ИП Истомин.
«Учитывая многочисленные обращения общественности, было принято решение вернуть мемориальному комплексу исторический облик — смонтировать скульптурную композицию из барельефа и надписи «Вечная слава героям» с золотым покрытием, табличку с информацией о братской могиле», — заявила в конце прошлого года мэрия.
Эта работа уже ведется, барельеф Скорбящей матери должен быть готов к 26 апреля. При этом производятся и новые работы, например, на памятнике планируется разместить 313 фамилий жителей Сокола, погибших в годы войны.
Во время проверки Правобережная прокуратура выявила нарушения сроков исполнения контракта, а также проектной и сметной документации.
«Ответственные должностные лица со стороны муниципального заказчика не надлежащим образом следили за выполнением контракта, что повлекло причинение крупного ущерба государству, выразившегося в выделении дополнительных средств в размере 2 000 000 рублей на повторное благоустройство кладбища.
При этом заказчик в нарушение условий контракта и возложенных на него обязательств не осуществил надлежащим образом контроль за качеством используемых подрядчиком материалов, не потребовал от него замены таковых, на предусмотренные проектом, ограничившись лишь корректировкой сметной документации под фактически выполненные работы. Более того, выполнение соответствующих работ новым муниципальным контрактом будет возложено на иную подрядную организацию», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Мемориал на сокольском кладбище обновлялся в 2021 году ИП Истомин С. А. Заказчиком работ выступало МКУ «Управление строительства Липецка».
Исполнитель муниципального контракта сначала не закончил его в срок, а потом выяснилось, что мемориал изменился до неузнаваемости: барельеф Скорбящей матери после ремонта превратился в гравировку.
— После реконструкции практически все исторические детали, которые присутствовали на памятнике, оказались утрачены. Это вызвало обоснованное возмущение жителей микрорайона Сокол, — сообщили тогда в пресс-службе прокуратуры.
В декабре 2022 года стало известно о решении мэрии переделать работу ИП Истомин.
«Учитывая многочисленные обращения общественности, было принято решение вернуть мемориальному комплексу исторический облик — смонтировать скульптурную композицию из барельефа и надписи «Вечная слава героям» с золотым покрытием, табличку с информацией о братской могиле», — заявила в конце прошлого года мэрия.
Эта работа уже ведется, барельеф Скорбящей матери должен быть готов к 26 апреля. При этом производятся и новые работы, например, на памятнике планируется разместить 313 фамилий жителей Сокола, погибших в годы войны.
8 890
Стрелочник виноват.
Вася
Для тех кто не понял !
Кузькин отец
1111
1111
Ха ха ха
Одно из самых доходных