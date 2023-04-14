Общество
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17 апреля «Квадра» начинает гидравлические испытания сетей в Липецке
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17 апреля Липецкий филиал «Квадры» приступает к плановым гидравлическим испытаниям магистральных и квартальных тепловых сетей.
«Испытания являются обязательным условием подготовки теплосетевого комплекса АО «Квадра» к будущему отопительному сезону и традиционно пройдут в два этапа», — сообщает пресс-служба компании.
Первый этап начинается после завершения отопительного сезона и призван выявить дефекты в техническом состоянии трубопроводов: они будут устранены в ходе последующих ремонтных работ. Второй этап проводится после завершения ремонтов и реконструкций тепломагистралей для контроля качества произведенных работ.
Графики отключения горячей воды во время проведения гидравлических испытаний можно посмотреть на сайте компании.
Энергетики просят жителей областного центра с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отсутствием горячей воды, а также соблюдать меры предосторожности: не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам земляных работ, не приближаться к местам выхода сетевой воды и пара.
«Испытания являются обязательным условием подготовки теплосетевого комплекса АО «Квадра» к будущему отопительному сезону и традиционно пройдут в два этапа», — сообщает пресс-служба компании.
Первый этап начинается после завершения отопительного сезона и призван выявить дефекты в техническом состоянии трубопроводов: они будут устранены в ходе последующих ремонтных работ. Второй этап проводится после завершения ремонтов и реконструкций тепломагистралей для контроля качества произведенных работ.
Графики отключения горячей воды во время проведения гидравлических испытаний можно посмотреть на сайте компании.
Энергетики просят жителей областного центра с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отсутствием горячей воды, а также соблюдать меры предосторожности: не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам земляных работ, не приближаться к местам выхода сетевой воды и пара.
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