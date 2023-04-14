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17 апреля «Квадра» начинает гидравлические испытания сетей в Липецке

4 787
#гидравлические испытания
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17 апреля «Квадра» начинает гидравлические испытания сетей в Липецке
17 апреля Липецкий филиал «Квадры» приступает к плановым гидравлическим испытаниям магистральных и квартальных тепловых сетей.

«Испытания являются обязательным условием подготовки теплосетевого комплекса АО «Квадра» к будущему отопительному сезону и традиционно пройдут в два этапа», — сообщает пресс-служба компании.

Первый этап начинается после завершения отопительного сезона и призван выявить дефекты в техническом состоянии трубопроводов: они будут устранены в ходе последующих ремонтных работ. Второй этап проводится после завершения ремонтов и реконструкций тепломагистралей для контроля качества произведенных работ.

Графики отключения горячей воды во время проведения гидравлических испытаний можно посмотреть на сайте компании.
 
Энергетики просят жителей областного центра с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отсутствием горячей воды, а также соблюдать меры предосторожности: не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам земляных работ, не приближаться к местам выхода сетевой воды и пара.

4 787
#гидравлические испытания
2

Комментарии (4)

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Эх

11 минут назад
понятно кроты выходят в спячку, опять все дворы рассковыряют и как всегда ничего делать не будут, потом по осени через 1000 заявок * заровняют и дело с концами, а сами все лето на бугорке пупки греть будут, лет 20 уже наблюдаю одну и ту же картину по улице Гоголя 2
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А

25 минут назад
А может с декабря начинать ещё будете? Мозги есть?
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Липчанин

32 минуты назад
Да, проблемы случаются переодически, а у кого их нет. Но все равно спасибо вам за ваш не легкий труд. Проходишь зимой, идти не комфортно, а они в этих условиях работают
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Лавочница

44 минуты назад
Совсем что-ли ку-ку в апреле отключать горячую воду? Гнева Перунова побойтесь!
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