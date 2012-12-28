Праздник «Липецкие зори» будет безалкогольным

В этом году он совпадает с Днём молодёжи, когда продажа алкоголя запрещена.

В следующую субботу, 28 июня по всей Липецкой области будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в торговых объектах. Запрет связан с празднованием Дня молодёжи, который в этом году ещё и совпадает с общегородским балом выпускников «Липецкие зори».Напомним, ограничение введено в 2012 году региональным законом №118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». Закон запрещает розничную продажу спиртного 25 мая или иной день, в который проводится последний звонок, в Международный день защиты детей, в День молодежи и в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на нерабочий день, то в следующий за 1 сентября рабочий день).«Запрет распространяется на предприятия торговли, но не действует на предприятия общественного питания. Вместе с тем напоминаем, торговля алкоголем навынос запрещена на федеральном уровне», — отмечают в пресс-службе администрации Липецка.