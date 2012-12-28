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46 минут назад
11

Праздник «Липецкие зори» будет безалкогольным

В этом году он совпадает с Днём молодёжи, когда продажа алкоголя запрещена.

В следующую субботу, 28 июня по всей Липецкой области будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в торговых объектах. Запрет связан с празднованием Дня молодёжи, который в этом году ещё и совпадает с общегородским балом выпускников «Липецкие зори».

Напомним, ограничение введено в 2012 году региональным законом №118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». Закон запрещает розничную продажу спиртного 25 мая или иной день, в который проводится последний звонок, в Международный день защиты детей, в День молодежи и в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на нерабочий день, то в следующий за 1 сентября рабочий день).

«Запрет распространяется на предприятия торговли, но не действует на предприятия общественного питания. Вместе с тем напоминаем, торговля алкоголем навынос запрещена на федеральном уровне», — отмечают в пресс-службе администрации Липецка.
алкоголь
торговля
спиртное
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
умник
2 минуты назад
Что интересно, все будут трезвые, кроме молодёжи...
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Житель
6 минут назад
спасибо за информацию, а то многие бы не знали, что нужно закупиться заранее.
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На фото
8 минут назад
После чаю наверное.
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На фото
9 минут назад
После чаю наверное.
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11 минут назад
С песней по жизни!
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Ну да
12 минут назад
А еще он будет без связным
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Чел
14 минут назад
Подсуетятся заранее, не проблема.
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ю
21 минуту назад
Хорошее фото сделали. Называется а девушка созрела. все из декольте вылазит.
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Дворник2
4 минуты назад
Зависть - плохое чувство!!!
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Ха,ха
30 минут назад
Приходите к нам под поликлинику ВОП,в Селках ,нальём.
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Айболит
30 минут назад
АААААААхахахахахах безалкогольным !!! ??? Точно Точно !!!
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