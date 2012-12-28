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36 минут назад

На НЛМК определили лучшего осмотрщика-ремонтника вагонов

За звание «Лучший по профессии» победители получают денежную премию.

На Новолипецком металлургическом комбинате провели конкурс профессионального мастерства среди осмотрщиков-ремонтников вагонов.

Практическое испытание - самый интересный и сложный этап соревнований, который проводят в финале. В этот раз из 34 участников в него прошли 10 человек. Они лучше остальных справились с теоретическим тестом.

Чтобы получить максимальный балл, в финале участникам нужно было найти наибольшее количество неисправностей при осмотре вагонов, произвести автоматическую сцепку, а также продиагностировать колесную пару.

Быстрее и качественнее остальных эту работу выполнил осмотрщик-ремонтник вагонов станции «Агломератная» Сергей Некрасов, что принесло ему победу в конкурсе и статус «Лучший по профессии».
 
- Здесь собрались сильнейшие специалисты нашего управления, которые знают свое дело и являются большими профессионалами. Приятно чувствовать соревновательный дух и особенно приятно побеждать. Сегодня у меня это получилось. Люблю железную дорогу, свою работу и своих коллег! – поделился эмоциями Сергей Некрасов.
Второе и третье места заняли его коллеги Сергей Лизнев и Дмитрий Бочаров.

К званию «Лучший по профессии» победители получают денежную премию. За первое место она составляет 60 000 рублей.

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