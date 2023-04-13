Бывшего декана экономического факультета ЛГТУ и старшего преподавателя обвиняют в получении 276 тысяч рублей взятки

Завершено расследование уголовного дела бывшего декана экономического факультета ЛГТУ и старшего преподавателя , обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении девяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и трех эпизодах посредничества во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, в 2018-2021 годах декан экономического факультета получил от студентов, которым грозило отчисление, 276 тысяч рублей. За эти деньги декан обещал принять экзамены и зачеты без фактической их сдачи.



«Обвиняемый привлек посредника — старшего преподавателя вуза, который частями переводил на банковский счет декана полученные от студентов деньги, или передавал ему их лично. Кроме этого, доказаны факты получения деканом взяток за подготовку для студентов выпускных квалификационных работ и успешное прохождение ими итоговой аттестации», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ и УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.



Как рассказали в управлении следственного комитета, во время расследования уголовного дела допрошены более 50 свидетелей, осмотрены изъятые у обвиняемых компьютеры, проведен анализ движения средств на счетах как преподавателей, так и студентов, изучены и приобщены к материалам дела результаты оперативно-розыскной деятельности. Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Санкция ч. 3 ст. 290 УК РФ предусматривает до 8 лет лишения свободы, за посредничество во взяточничестве грозит до 7 лет заключения.

