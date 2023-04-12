В «Квадре» заявляют о желании восстановить благоустройство на местах раскопок к 1 мая

Всего таких мест в Липецке — 23.

Вот так сейчас выглядит улица Неделина, где еще в прошлом году ООО «Теплогарант», подрядная организация Липецкого филиала «Квадры», на месте переложенных сетей должно было восстановить благоустройство.Когда же жители улицы Неделина перестанут жить в грязи?«В прошлом году мы завершили основную часть благоустройства: произвели обратную засыпку и асфальтирование участка. А восстановить газоны и плиточное покрытие сквера помешали затяжные дожди. Завершение этих работ перенесено до наступления благоприятных погодных условий. Мы уже начали восстановление благоустройства и завершим их к 1 мая», - сообщили GOROD48 в ООО «Теплогарант».По данным липецкого филиала «Квадры», к 1 мая благоустройство на местах осенне-зимних ремонтов будет восстановлено еще по 23 адресам. В их числе — площадь Победы, улицы Гагарина, Папина, Фрунзе, Циолковского, Интернациональная, Ленина, Неделина, Водопьянова, Стаханова, Московская, Боевой проезд в районе 14-й школы. В общей сложности будет установлено 72 метра бордюров, заасфальтировано 550 квадратных метров проезжей части и пешеходных зон, уложено более 150 квадратных метров тротуарной плитки. В некоторых местах благоустройство уже началось. Например, на площади Победы восстановили тротуар.