Общество

32 минуты назад

В «Квадре» заявляют о желании восстановить благоустройство на местах раскопок к 1 мая

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#благоустройство #раскопки
В «Квадре» заявляют о желании восстановить благоустройство на местах раскопок к 1 мая

Всего таких мест в Липецке — 23.

Вот так сейчас выглядит улица Неделина, где еще в прошлом году ООО «Теплогарант», подрядная организация Липецкого филиала «Квадры», на месте переложенных сетей должно было восстановить благоустройство.

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Когда же жители улицы Неделина перестанут жить в грязи?

«В прошлом году мы завершили основную часть благоустройства: произвели обратную засыпку и асфальтирование участка. А восстановить газоны и плиточное покрытие сквера помешали затяжные дожди. Завершение этих работ перенесено до наступления благоприятных погодных условий. Мы уже начали восстановление благоустройства и завершим их к 1 мая», - сообщили GOROD48 в ООО «Теплогарант».

По данным липецкого филиала «Квадры», к 1 мая благоустройство на местах осенне-зимних ремонтов будет восстановлено еще по 23 адресам. В их числе — площадь Победы, улицы Гагарина, Папина, Фрунзе, Циолковского, Интернациональная, Ленина, Неделина, Водопьянова, Стаханова, Московская, Боевой проезд в районе 14-й школы. В общей сложности будет установлено 72 метра бордюров, заасфальтировано 550 квадратных метров проезжей части и пешеходных зон, уложено более 150 квадратных метров тротуарной плитки. В некоторых местах благоустройство уже началось. Например, на площади Победы восстановили тротуар.
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#благоустройство #раскопки

Комментарии (1)

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Живу здесь давно

13 минут назад
и у меня складывается впечатление, что правая нога не знает о том, что делает левая. " Если на вашей улице положили асфальт, значит, через неделю будут менять трубы"- этот анекдот- гимн жемчужины. А с Доватора выезд они когда откроют?
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