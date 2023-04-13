Семиклассники приехали на самокате за деньгами к обманутой мошенниками старушке

Подростки - курьеры мошенников задержаны полицейскими. Их родители оштрафованы, а подростков могут поместить в центр содержания малолетних правонарущителей.

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В Липецке оперативники уголовного розыска задержали двух подростков, которые помогли мошенникам обмануть 84-летнюю женщину. Она передала в руки 13-летнего и 14-летнего курьеров 250 тысяч рублей. Пожилая липчанка думала, что помогает дочери, которая якобы попала в ДТП. Однако после передачи денег женщина связалась с полицией.



- Когда полицейские задержали подростков, они рассказали, что в поисках подработки зарегистрировались в закрытой группе социальной сети, где вели переписку со своим куратором. В их обязанности входило забирать деньги у обманутых мошенниками граждан и пересылать через банкомат на определенные счета, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.



250 тысяч рублей друзья положили на карту, а затем перевели на счет мошенников по реквизитам, которые указал куратор группы. Себе подростки оставили 12 500 рублей.



- Несмотря на то, что несовершеннолетние не достигли возраста уголовной ответственности, к ним будут применены меры воспитательного воздействия, а их родители привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Подростки поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел. Решается вопрос о помещении школьников в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, - сообщили полицейские.

