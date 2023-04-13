Происшествия

38 минут назад

Семиклассники приехали на самокате за деньгами к обманутой мошенниками старушке

3 406
#мошенничество

Подростки - курьеры мошенников задержаны полицейскими. Их родители оштрафованы, а подростков могут поместить в центр содержания малолетних правонарущителей.

Загрузка плеера
В Липецке оперативники уголовного розыска задержали двух подростков, которые помогли мошенникам обмануть 84-летнюю женщину. Она передала в руки 13-летнего и 14-летнего курьеров 250 тысяч рублей. Пожилая липчанка думала, что помогает дочери, которая якобы попала в ДТП. Однако после передачи денег женщина связалась с полицией.

- Когда полицейские задержали подростков, они рассказали, что в поисках подработки зарегистрировались в закрытой группе социальной сети, где вели переписку со своим куратором. В их обязанности входило забирать деньги у обманутых мошенниками граждан и пересылать через банкомат на определенные счета, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

250 тысяч рублей друзья положили на карту, а затем перевели на счет мошенников по реквизитам, которые указал куратор группы. Себе подростки оставили 12 500 рублей.

- Несмотря на то, что несовершеннолетние не достигли возраста уголовной ответственности, к ним будут применены меры воспитательного воздействия, а их родители привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Подростки поставлены на профилактический учет в органах внутренних дел. Решается вопрос о помещении школьников в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, - сообщили полицейские.
3 406
#мошенничество

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Руслан

3 минуты назад
А зачем дочери, попавшей в ДТП понадобилось 250 тыс.?
ответить

1

3 минуты назад
Кто там из общественников выступал за труд с малых лет??
ответить

Ваш тренер

4 минуты назад
Надо бы и с родителей 250 штук содрать...в возмещение ущерба бабушке
ответить

Еще в рубрике

84-летний старик провалился в колодец на улице Авиационной
#ЖКХ #падение с высоты
10
84-летний старик провалился в колодец на улице Авиационной

вчера, 20:20

Происшествия
Липчанин Дмитрий Коровин получил 15 лет колонии за убийство своей подруги – модели Гретты Ведлер
#убийство #суд #Гретта Ведлер
6
Липчанин Дмитрий Коровин получил 15 лет колонии за убийство своей подруги – модели Гретты Ведлер

вчера, 20:18

Происшествия
В поле под Задонском сгорел трактор
#пожар
5
В поле под Задонском сгорел трактор

вчера, 19:31

Происшествия
В ДТП с выездом на встречку пострадала беременная женщина и её малыш: водителю вынесли приговор
#ДТП
В ДТП с выездом на встречку пострадала беременная женщина и её малыш: водителю вынесли приговор

вчера, 17:13

Происшествия
Грязинцы напуганы историей о возможном появлении педофила: полиция проведёт проверку
#дети #педофил
22
Грязинцы напуганы историей о возможном появлении педофила: полиция проведёт проверку

вчера, 16:53

Происшествия
Угонщика «Рено» остановило дерево
#угон #автомобиль
2
Угонщика «Рено» остановило дерево

вчера, 13:22

Происшествия