«Туалеты проектом не предусмотрены»

Новолипецкий пляж готовят к открытию.

На Новолипецком пляже, благоустройство которого началось в прошлом году, бросается в глаза красное строение с большой буквой «Ж», которой оканчивается слово «пляж». Оказывается, это строение не кабинка для переодевания или женский туалет. Так оригинально оформлена спасательная вышка.— Туалеты проектом благоустройства не предусмотрены. Зато сразу видно, что это пляж! —говорит главный специалист производственного отдела управления главного смотрителя города Юлия Шестопалова.Изюминкой пляжа может стать терраса под раскидистым деревом, на которую установят четыре бетонных банкетки. Ничего подобного на липецких пляжах нет.Благоустройство Новолипецкого пляжа разделено на два этапа, во время первого, стоимостью 24,4 миллиона рублей, проложены дорожки, усыновлены фонари и насыпан новый песок.Второй этап стоит 10,6 миллионов рублей. За эти деньги уже установлены раздевалки, лавочки, ограждение, велопарковки и спасательная вышка. Осталось доделать резиновое покрытие спортивной площадки, рассказал главный инженер фирмы-подрядчика «Идеалстрой» Николай Гнездилов.Что делать со старой детской площадкой, заказчик пока не решил. Если ее состояние позволит — реставрируют, если нет — демонтируют. В любом случае, проектом предусмотрены качели, говорит Юлия Шестопалова.На пляже предусмотрены места для торговли. Если бизнес изъявит желание, то торговые точки появятся уже в этом году. Возможно, бизнес озаботиться и туалетами.Пляж должен быть готов 1 июня. Однако можно ли будет им воспользоваться по назначению большой вопрос. В прошлом году Роспотребнадзор не рекомендовал купаться в реке Воронеж из-за санитарного состояния воды. В ближайшее время управление главного смотрителя объявят торги на забор пробы воды.