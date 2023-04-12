Юрий Букреев до Великой субботы обязался привести в Липецке в порядок все мусорки

Государственная жилинспекция собрала три группы, которые проверяют, как управляющие компании и оператор по вывозу мусора содержат контейнерные площадки.

Сегодня руководитель Госжилинспекции по Липецкой области Юрий Букреев рассказал журналистам о желании навести порядок на контейнерных площадках в Липецке к Пасхе. В среду, четверг и пятницу для этой цели три специально созданные в ГЖИ группы быстрого реагирования проверят мусорные площадки по всему городу, чтобы исполнить поручения мэра и губернатора о наведении чистоты в местах сбора мусора.— Все площадки взяты под видеонаблюдение. Мы ежедневно мониторим их состояние и если видим переполненные контейнеры, скопившийся крупногабаритный мусор, невывезенные шины, тут же реагируем на такой непорядок, — сказал Юрий Букреев.По данным ГЖИ, в Липецке проблемными являются 50 площадок. Именно они будут под особым вниманием проверяющих. В ГЖИ напоминают: все УК должны иметь графики вывоза мусора, продублированные региональным оператором по его вывозу, переработке и утилизации. Если площадка хронически переполняется, нужно этот график корректировать. Особенно — весной. Особенно — в предпасхальную неделю: на площадке не должно быть не только бытового мусора, но и всякого другого: стройматериалов, шин, старой мебели, смёта, веток и мешков с субботников.Стоит сказать, что управляющим компаниям грозят серьезные штрафы: не вовремя вывезенный «управляшкой» мусор может обойтись должностному лицу в 50 тысяч рублей, а юридическому — в четверть миллиона. Видимо поэтому, когда сегодня Юрий Букреев объезжал контейнерные площадки, представитель УК «Вектор» Надежда Бакланова, кажется, была готова лично отмывать бумажную рекламу с пластиковых контейнеров площадки на Неделина, 49.— Уберем до пятницы! — заявила она Юрию Букрееву, увидев указующий перст в сторону горы мусора под стенами гаража во дворе дома № 19а по проспекту Победы. — С зимы накопился, знаете ли. Снег сошел и вот все вылезло!А до этого в разговоре с GOROD48 Надежда Бакланова уверенно заявляла, что УК убирает дом только по отмостку. И что любой двор на не размежеванной территории — муниципальная земля, о чистоте которой должна заботиться мэрия.Юрий Букреев поправляет сотрудницу «управляшки»: в случае неразмежеванных территорий Госжилинспекция оперирует данными технического паспорта жилого дома, в котором есть не только отмостка, но и двор.— С начала года мы уже выписали управляющим компаниям, которые пренебрегают обязанностью содержать в порядке придомовые территории и контейнерные площадки, штрафов на 7,5 миллионов рублей. Конечно, если их руководителям нравится пополнять таким образом муниципальный бюджет, пусть и дальше не обращают внимания на наши предписания. Но мне кажется, что разумнее было бы просто раз навести порядок, и потом просто его поддерживать, — сказал Юрий Букреев.Кстати, пять УК в Липецке решили перестать быть бельмом на глазу проверяющих и просто переименовались с начала года. Так, нынешняя «управляшка» «Вектор» еще недавно была «Спутником», которая постоянно фигурировала в списке худших управляющих организаций Липецка.— То, что руководители пяти УК нашли лазейки в законодательстве и в период лицензирования сменили названия, не даст им избежать ответственности ранее наложенным на них штрафным санкциям, — пригрозил Юрий Букреев.Пока мы ходим по мусоркам в районе котлована на месте кинотеатра «Спутник», Юрий Букреев получает фотоотчеты от своих подчиненных, которые шерстили другие районы города. Вот одно из таких сообщений, как в течение часа преобразилась контейнерная площадка у дома №33 по улице Водопьянова.Вот она заполнена мусором под завязку. Вот подъехал «экопромовский» мусоровоз. А вот площадка уже чиста, как слеза комсомолки! Ну, Юрий Сергеевич, ну, чудотворец!