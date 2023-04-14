В Липецке возникли сложности с утилизацией скопившихся во дворах шин

У резидентов МБУ «Технопарк-Липецк», занимающихся сбором и переработкой автопокрышек, появились новые поставщики сырья.

В прошлом году объем инвестиций в основной капитал среднего и крупного бизнеса в Липецке составил 55,6 млрд рублей — 84,5% от показателя 2021 года (или 84,8% от показателей 2020-го). На это повлияли западные санкции. В то же время ранее нещадно критикуемый МБУ «Технопарк-Липецк» показал хорошие результаты. «На рубль привлеченных инвестиций резиденты получили рубль с копейками прибыли», — сообщила депутатам Липецкого горсовета и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Наталья Игнатенко.



Члены комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства горсовета буквально залили елеем вице-мэра Ирину Артемову и директора технопарка Андрея Ряскова.



— Раньше было стыдно слышать: украли, продали, распилили, инвесторов нет, арендаторов нет. А сейчас снимаю шапку перед вами, — сказала председатель комиссии Вера Урываева.



— Это наша локальная победа. Нам есть с чем сравнивать. Мы наблюдаем работу учреждения с самого начала. Ваша команда добилась серьезных результатов и это положительная работа, в том числе, и нынешнего руководителя. Все площади заняты, налоговые отчисления превышают вложенные средства - это самый важный показатель. Спасибо за эту работу! — сказал первый вице-спикер Борис Понаморев.



Сейчас в МБУ «Технопарк-Липецк» — 35 резидентов (в прошлом году их было 34, а в позапрошлом — 30). Технопарк предлагает льготные условия аренды офисных, производственных, складских помещений (50% от оценочной среднерыночной стоимости), а также обеспечивает резидентов энергоресурсами, IT-услугами, помогает с разработкой бизнес-планов, финансовых моделей с целью привлечения финансирования, оказывает юридические услуги. Но у мэрии уже нет возможности развивать технопарк за счет бюджетных средств. Об этом прямо сказала вице-мэр Ирина Артемова: денег на это нет ни в местном, ни в региональном, ни в федеральном бюджетах.



Благостную картину смазала та же острая на язык Вера Урываева:



— Очень хочу посмотреть на деятельность резидента, который занимается переработкой шин на второй площадке технопарка, в поселке Матырский. Мне, например, говорят, что этот резидент не желает принимать на переработку шины, которые собирает департамент по развитию территорий со дворов. Но я помню, как этот инвестор презентовал свой проект, когда просил стать резидентом технопарка. Он тогда заявил, что будет перерабатывать собранные в городе шины. А потом оказалось, что ему выгодно заключить договоры на утилизацию с крупными предприятиями. Но будь добр хотя бы что-то перерабатывать из того, что собрано в городе, раз получил площадку на льготных условиях!



Директор технопарка Андрей Рясков ответил, что да, этом резиденту выгоднее перерабатывать шины от грузового транспорта. «В них больше сырья, меньше энергозатрат»:



— «Союз-Рубин» занимается вывозом шин, «Зевс» — их переработкой в резиновую крошку, которая используется в благоустройстве. Но продолжать работу по очистке города, конечно, важно. Мы сообщим этим резидентам о вашей просьбе.