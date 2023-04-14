Вдоль железнодорожного вокзала Липецка появится полукилометровая ограда

Забор строит РЖД для антитеррористической защиты объекта транспортной инфраструктуры.

В Telegram-канале «Стабильный Липецк» появилось сообщение о строительстве ограды вокруг липецкого железнодорожного вокзала:«Вокруг ж/д вокзала второй день долбят дырки под заборы, который существенно осложнит жизнь абсолютно всем, кто хоть как-то соприкасается с вокзалом. Удалось узнать, что проект … прорабатывает Юго-Восточная железная дорога. Боюсь, что когда опоздание на поезд или проблема попасть с Опытной в город станет для липчан острой, поднимать шумиху и дискутировать будет уже поздно...».Сегодня утром GOROD48 увидел множество пробуренных ям в асфальте вдоль двух крыльев вокзала, оборванные сигнальные ленточки у выхода на привокзальную площадь со стороны перехода через пути, по которому ходят жители района Опытной станции и барьеры с надписью «закрыто». На одном из таких барьеров наклеен лист бумаги с текстом о ремонтных работах и извинениях за доставленные неудобства.— А что тут будет? — спросил наш корреспондент у женщины в полицейской форме и охранника вокзала.— Мы не знаем. Обратитесь к начальнику вокзала.С другой стороны перрона рабочие уже устанавливали первую секцию металлического ограждения. «Главный» сказал, что их задача — отсечь перрон забором полукилометровой длины. И тут же попытался начертить на асфальте мелом схему ограждения, которая, по его словам, совершенно не будет мешать жителям Опытной станции пользоваться переходом над железнодорожными путями.Рабочий попытался было объяснить, что цель забора — та самая антитеррористическая безопасность, которая стала необычайно актуальной в последний год, и что проход с привокзальной площади к виадуку будет с двух сторон огражден металлической сеткой, как к нам подошел охранник и потребовал прекратить разговор.— Ваше журналистское удостоверение, пожалуйста!Изучив редакционный документ, охранник провел корреспондента через перрон в вокзал. Строгая начальник вокзала Маргарита Репченко оставила GOROD48 без комментариев, послав нас в вышестоящую инстанцию, к отвечающему за безопасность на вокзалах ЮВЖД Антону Рогову.Но наш запрос потерялся в бюрократической машине железной дороги. Поэтому сообщаем то, что узнали неформально. После сооружения ограды вдоль улицы Гагарина по обе стороны от здания вокзала проход на перрон и выход с него на привокзальную площадь будет возможен лишь через оборудованные рамками металлоискателей двери. Те, кто пользуются надземным переходом, будут заходить на мост через коридор, с обеих сторон окруженный забором.