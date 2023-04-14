Общество

46 минут назад

Вдоль железнодорожного вокзала Липецка появится полукилометровая ограда

5 648
#вокзал #забор
1
Вдоль железнодорожного вокзала Липецка появится полукилометровая ограда

Забор строит РЖД для антитеррористической защиты объекта транспортной инфраструктуры.

В Telegram-канале «Стабильный Липецк» появилось сообщение о строительстве ограды вокруг липецкого железнодорожного вокзала:

«Вокруг ж/д вокзала второй день долбят дырки под заборы, который существенно осложнит жизнь абсолютно всем, кто хоть как-то соприкасается с вокзалом. Удалось узнать, что проект … прорабатывает Юго-Восточная железная дорога. Боюсь, что когда опоздание на поезд или проблема попасть с Опытной в город станет для липчан острой, поднимать шумиху и дискутировать будет уже поздно...».

qtovf93cfhwq9xaatzk7zjp40k9135kh.jpg+2023-04-14-15.33.02+niz.jpg

Сегодня утром GOROD48 увидел множество пробуренных ям в асфальте вдоль двух крыльев вокзала, оборванные сигнальные ленточки у выхода на привокзальную площадь со стороны перехода через пути, по которому ходят жители района Опытной станции и барьеры с надписью «закрыто». На одном из таких барьеров наклеен лист бумаги с текстом о ремонтных работах и извинениях за доставленные неудобства.

suwbo59g7y3qmclysy82oqop33ut416q.jpg+2023-04-14-15.33.02+niz.jpg

— А что тут будет? — спросил наш корреспондент у женщины в полицейской форме и охранника вокзала.

— Мы не знаем. Обратитесь к начальнику вокзала.

С другой стороны перрона рабочие уже устанавливали первую секцию металлического ограждения. «Главный» сказал, что их задача — отсечь перрон забором полукилометровой длины. И тут же попытался начертить на асфальте мелом схему ограждения, которая, по его словам, совершенно не будет мешать жителям Опытной станции пользоваться переходом над железнодорожными путями.

werw9e911t4xsg2ppb5f4asrgnr1fhn9.jpg+2023-04-14-15.33.02+niz.jpg

Рабочий попытался было объяснить, что цель забора — та самая антитеррористическая безопасность, которая стала необычайно актуальной в последний год, и что проход с привокзальной площади к виадуку будет с двух сторон огражден металлической сеткой, как к нам подошел охранник и потребовал прекратить разговор.

— Ваше журналистское удостоверение, пожалуйста!

Изучив редакционный документ, охранник провел корреспондента через перрон в вокзал. Строгая начальник вокзала Маргарита Репченко оставила GOROD48 без комментариев, послав нас в вышестоящую инстанцию, к отвечающему за безопасность на вокзалах ЮВЖД Антону Рогову.

Но наш запрос потерялся в бюрократической машине железной дороги. Поэтому сообщаем то, что узнали неформально. После сооружения ограды вдоль улицы Гагарина по обе стороны от здания вокзала проход на перрон и выход с него на привокзальную площадь будет возможен лишь через оборудованные рамками металлоискателей двери. Те, кто пользуются надземным переходом, будут заходить на мост через коридор, с обеих сторон окруженный забором.
5 648
#вокзал #забор
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

лЮБОПЫТНЫЙ

13 минут назад
А колючая проволка будет поверх забора , как в полиции на Титова?
ответить

Лиза

15 минут назад
Ну, додумались... металлической сеткой... это будет похоже на зоопарк.
ответить

Житель Сокола

26 минут назад
Город 48 сделал открытие, вы в Грязи на жд вокзал прокатитесь, уже как года 3 все вокзалы окружены заборами.
ответить

Созерцатель

30 минут назад
Заборы это наша скрепа.
ответить

А что правильно!

36 минут назад
Здесь очень необходим обезьянник!!!
ответить

Еще в рубрике

Требуются сотрудники: зарплата от 30 000 до 130 000 рублей
#ярмарка вакансий
2
Требуются сотрудники: зарплата от 30 000 до 130 000 рублей

30 минут назад

Общество
За долг по алиментам в 20,8 тысячи рублей — полгода лишения свободы
#дети #алименты
За долг по алиментам в 20,8 тысячи рублей — полгода лишения свободы

41 минуту назад

Общество
В Липецкой области введён особый противопожарный режим
#пожар
3
В Липецкой области введён особый противопожарный режим

сегодня, 15:08

Общество
«В театре больше Олениной нет»: бывший главный режиссер ЛГАТ рассказала о причинах своего ухода
#Елена Оленина #Липецкий академический театр
9
«В театре больше Олениной нет»: бывший главный режиссер ЛГАТ рассказала о причинах своего ухода

сегодня, 14:41

Общество
Страстная пятница для «управляшек»: ГЖИ выписала 12 крупных штрафов за мусор на мусорках
#мусор
12
Страстная пятница для «управляшек»: ГЖИ выписала 12 крупных штрафов за мусор на мусорках

сегодня, 14:15

Общество
В честь 70-летия Липецкой области учреждается юбилейная медаль
#70-летие Липецкой области
10
В честь 70-летия Липецкой области учреждается юбилейная медаль

сегодня, 13:33

Общество