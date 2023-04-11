Общество

17 минут назад

Санитарные врачи закрыли колбасный магазин, из которого сбежала продавщица

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#потребрынок #просрочка #антисанитария
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Санитарные врачи закрыли колбасный магазин, из которого сбежала продавщица

Владельцу магазина отказали в аренде. На него составлен протокол за нарушение санитарного законодательства.

Управление Роспотребнадзора по Липецкий области проверило магазин на улице Вермишева, бывшая продавщица которого Ирина Смольянинова рассказала GOROD48 о торговле просроченными продуктами и нарушениях санитарии.

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Рассказ Ирины Смольянинова нашел подтверждение в ходе выездной проверки, проведенной отделом санитарного надзора регионального управления РПН.

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«В ходе выездной внеплановой проверки магазина выявлены нарушения требований санитарного законодательства в части проведения дезинсекции, отсутствия в 2022 и 2023 годах производственного контроля над качеством и безопасностью пищевой продукции», — сообщила нам заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Ирина Щукина.

На индивидуального предпринимателя Роспотребнадзор составил протокол об административном нарушении, а собственник нежилого помещения расторг с ним договор аренды.
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#потребрынок #просрочка #антисанитария
1

Комментарии (1)

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Веселый

4 минуты назад
Где можно купить просроченную продукцию ...у нас ничего не пропадает
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