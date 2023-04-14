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Страстная пятница для «управляшек»: ГЖИ выписала 12 крупных штрафов за мусор на мусорках
Эта неделя воистину Великая: региональный оператор сдался под натиском мэрии Липецка, обязавшись вывозить с контейнерных площадок листву, ветки, скошенную траву и прочий мусор растительного происхождения.
Сегодня, в Страстная пятницу, трехдневный марафон по городским мусоркам подошел к концу. Каковы результаты этого плоггинг-забега, на который ГЖИ выставила сразу три команды?
— В течении среды, четверга и пятницы Госжилинспекцией проверены 57 контейнерных площадок, которые вызывали у нас тревогу. Все нарушения, которые были выявлены в ходе таких проверок, устранены. По результатам выезда на ряд управляющих компаний составлено 12 протоколов об административных нарушениях. Среди них — УК «Вариант», «Комфорт-Л», «КС-Сервис», «Маяк», «Альфа», «Зевс», «Содружество», «ЦКО», «Жилфондпроект». Также составлен протокол на регионального оператора по сбору, переработке и утилизации твердых бытовых отходов на АО «ЭкоПром-Липецк». Максимальный штраф для управляющих компаний по таким протоколам — 300 тысяч рублей, для операторов по сбору мусора 10 тысяч рублей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе правительства области.
Впрочем, в ГЖИ с положительной стороны отметили две компании, на контейнерных площадках которых полный порядок: ГУК «Стахановская» и УК «ОУК».
Сотрудники Госжилинспекции в ходе таких профилактических визитов напоминали руководителям «управляшек» о том, что содержанию площадок для сбора мусора относятся к работам и услугам по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. В ГЖИ напоминают: все УК должны иметь графики вывоза мусора, продублированные региональным оператором по его вывозу, переработке и утилизации. Если площадка хронически переполняется, нужно этот график корректировать. На площадке и за ее пределами не должно быть не только бытового мусора, но и всякого другого: стройматериалов, шин, старой мебели, смёта, веток и мешков с субботников. Все это должен вывозить АО «ЭкоПром-Липецк», который до недавнего времени заявлял, что вывоз любого иного мусора кроме того, что в баках, — его благотворительная инициатива.
На этой неделе, кстати, при посредничестве регионального управления ФАС закончился длительный конфликт мэрии с регоператором. Городская администрация обратилась в антимонопольный орган с жалобой на нарушение прав и законных интересов жителей и управляющих организаций, сообщив, что «ЭкоПром-Липецк» отказывается вывозить растительный мусор, обосновывая отказ тем, что листва и ветки не относятся к коммунальным отходам, а значит, не входят в стоимость тарифа. Специалисты УФАС установили в действиях компании признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке услуг по сбору и вывозу ТКО. В свою очередь, регоператор согласился вывозить с контейнерных площадок листву, ветки, скошенную траву и прочий мусор растительного происхождения. Теперь такой мусор будут вывозить с одним условием от оператора: он должен находиться в мусорных контейнерах или в мешках на контейнерных площадках.
Напомним, что с начала года ведомство Юрия Букреева уже выписало управляющим компаниям, пренебрегающим обязанностями содержания в чистоте придомовые территории и контейнерные площадки, штрафов на 7,5 миллионов рублей.
P.S. С начала года ведомство Юрия Букреева уже выписало управляющим компаниям, пренебрегающим обязанностями содержания в чистоте придомовые территории и контейнерные площадки, штрафов на 7,5 миллионов рублей.
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