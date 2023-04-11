Сессию Липецкого горсовета собрали для решения одного вопроса: строительства новой школы на «Елецком»

На самое большое общеобразовательное учреждение города потратят 1,6 миллиарда рублей.

Сегодня прошла самая короткая сессия для депутатов горсовета действующего созыва. Ее созвали для решения одного вопроса - строительства новой школы в микрорайоне «Елецкий».



Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила, что на строительство школы деньги выделили федеральный и областной бюджеты. В этом году на возведение школы городской бюджет получит 365 585 905 рублей, в 2024 году — 1 258 008 301 рубль. Строить школу (к сожалению, без плавательного бассейна) начнут уже летом. Двери для учеников она распахнет 1 сентября следующего года.



Напомним, что в микрорайоне «Елецкий» в 10-летней перспективе должно быть возведено еще 90 тысяч кв.м. жилья. Но уже сейчас действующая школа, рассчитанная на 800 учеников, переполнена настолько, что работает в три смены.



— Это долгожданное событие, — сказала депутатам глава Липецка Евгения Уваркина. — Гарантийное письмо от губернатора на возведение школы у нас есть.



Новая школа — клон существующей в Орле. В ней — 1 224 места. Чтобы сэкономить время и средства на строительство школы, к местности ее привяжет орловский проектный институт. Территориально новая школа появится на территории района «Елецкий Лайт», неподалеку от магазина «Леруа Мерлен». Для того, чтобы она была построена, мэрии пришлось добиваться изменения границ подлетной зоны липецкого военного аэродрома. Строительство уже разрешил и Роспотребнадзор.



Кстати, самая большая школа в Липецке — на 1500 мест — будет построена по концессии в микрорайоне «Лебедянский».



С учетом внесенных изменений параметры муниципального бюджета по доходам увеличены до 18,1 млрд рублей, по расходам — до 19,5 миллиарда. Дефицит бюджета остался без изменений: 1,3 млрд рублей.

