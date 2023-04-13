Наши люди на такси в сады не ездят

Депутаты Липецкого горсовета потребовали ежедневной работы садоводческих маршрутов.

Сегодня в Липецком горсовете председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов рассказал депутатам об организации перевозок по садоводческим маршрутам.



Евгений Чекрыжов сообщил, что его департамент провел 12 аукционов на организацию таких перевозок на сумму 36,5 млн рублей (в прошлом году на — 48 миллионов) и что сейчас в департаменте заканчивается процедура подписания муниципальных контрактов.



В этом году 13 садоводческих маршрутов начнут работу 15 апреля. Проезд, как и раньше, будет бесплатным для всех пассажиров без ограничения числа поездок. Суточное расписание движения тоже осталось без изменений. Суммарный пробег автобусов за весь сезон составит 531 011 км, что равно 12-кратному витку вокруг Земли по экватору.



Понесённые расходы перевозчикам компенсируют из городского бюджета. Плановый выпуск автобусов на линию сохранится на уровне прошлого года: 18 автобусов большого класса в будни и 20 - в выходные и праздники.



Евгений Чекрыжов объяснил, почему не будет поездок в сады по вторникам и четвергам: нам не хватает денег из-за роста цен на основные статьи расходов перевозчиков. По этой же причине с 1 сентября по 31 октября садоводческие маршруты будут работать лишь в пятницу, субботу и воскресение.



По словам Евгения Чекрыжова, такой режим работы садоводческих маршрутов позволяет «минимизировать риск срыва транспортного обслуживания сезонных маршрутов, обусловленный недостаточным размером начальной цены контракта при условии предоставления гражданам бесплатного проезда».



Сразу несколько депутатов выразили несогласие с работой садоводческих маршрутов по сокращенной схеме. Кто-то даже сказал, что из-за позднего начала работы маршрутов некоторые садоводы вынуждены ездить на свои участки на такси.



— Я получаю шквал звонков по этому поводу. Люди не понимают, как так, пять дней ездить, а два дня - не ездить! Есть ли возможность рассмотреть комбинированную систему какую-то, в том числе платный проезд по этим двум дням? — спросил Евгения Чекрыжова депутат Игорь Подзоров.



— Ко мне обратились жители четырех СНТ. Они возмущены тем, что садоводства на два дня останутся без автобусов! А в этих СНТ как раз в во вторник и четверг подают воду для полива, — сказал депутат Андрей Иголкин.



— А если во вторник и четверг сделать платный проезд по этим маршрутам? — предложила спикер Евгения Фрай.



Оказалось, что установить комбинированный проезд невозможно — это запрещено действующим законодательством. Но департамент транспорта готов рассмотреть предложения руководства СНТ о синхронизации работы перевозчиков с графиком подачи воды.



— Возможно, нужно обратиться в областной Совет за финансовой поддержкой? — задался вопросом депутат Сергей Сазонов.



— Да, нужно найти средства в бюджете на эти два выпадающих дня. Да, экономить нужно. Но на этом ли? У нас есть большой пласт пенсионеров и малообеспеченных граждан. Мы вам даем обратную связь от этих людей, ведь такой график работы садоводческих маршрутов вызывает серьёзное недовольство горожан. Давайте в рабочем порядке искать какие-то решения, ведь для многих садоводов этот вопрос - критический, — передал пожелания липчан и депутатского корпуса мэрии первый вице-спикер Борис Понаморев.