Происшествия
сегодня, 14:00
На улице Балмочных часть двора обваливается вместе с автомобилем
Рядом с домом, по словам местных жителей, роют котлован под парковку.
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Сегодня днем на улице Балмочных, у дома № 16, начала обваливаться часть замощенной площадки. Вместе с ней над котлованом, который рядом с домом роют рабочие, завис автомобиль «Тойота Ленд Крузер».
По словам жильцов дома, котлован роют под парковку.
По словам жильцов дома, котлован роют под парковку.
житель
Витек
Animal Planet.