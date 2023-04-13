Происшествия

сегодня, 14:00

На улице Балмочных часть двора обваливается вместе с автомобилем

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#провал
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Рядом с домом, по словам местных жителей, роют котлован под парковку.

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Сегодня днем на улице Балмочных, у дома № 16, начала обваливаться часть замощенной площадки. Вместе с ней над котлованом, который рядом с домом роют рабочие, завис автомобиль «Тойота Ленд Крузер». 



По словам жильцов дома, котлован роют под парковку.
3 2526
#провал
2

Комментарии (3)

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житель

24 минуты назад
Застройщик очень жадный!
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Витек

сегодня, 14:21
Сфера выполняет обещания?
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Animal Planet.

сегодня, 14:11
Ждём злорадства людишек над владельцем крузака :)))
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