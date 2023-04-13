На улице Балмочных часть двора обваливается вместе с автомобилем

Рядом с домом, по словам местных жителей, роют котлован под парковку.

Сегодня днем на улице Балмочных, у дома № 16, начала обваливаться часть замощенной площадки. Вместе с ней над котлованом, который рядом с домом роют рабочие, завис автомобиль «Тойота Ленд Крузер».По словам жильцов дома, котлован роют под парковку.