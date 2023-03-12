Неделя 48
сегодня, 08:00
Долго на подарок мне жене копить – подарю ей лучше целый день не пить
1 605
#8 Марта #граната #ракета #Сокольский мост #парковка #дороги #ЖКХ #трамвай #отключения #концессия #кража
Итоги недели.
Посередине этой неделе случился выходной – 8 Марта. С него и начнем.
Мужчины лестью и цветами
к плите подманивают баб
6 марта из областного перинатального центра выписали первую в этом году тройню: Екатерину, Ксению и Таисию. Так семья Кобзевых в одночасье стала многодетной (старшему ребенку, Федору, скоро исполнится три года).
Специальную коляску для тройни уже купили. В перинатальном центре Татьяне Кобзевой вручили множество полезных подарков. А еще на тройняшек дали сертификат на 1 200 000 рублей в качестве региональной меры поддержки.
– Нам бы квартиру побольше, – дипломатично заметил при вице-мэре Липецка Артемовой отец тройняшек.
Статистики подсчитали, что «Среднестатистическая липчанка впервые становится матерью в 26 лет». Как и в целом по стране, в регионе женщин больше, чем мужчин. Средний возраст липчанки – около 45 лет, на пять лет больше, чем у мужчин (39,5 года). Половина всех жительниц области пребывает в трудоспособном возрасте. По данным ежегодного выборочного наблюдения состояния здоровья населения более 85% липецких женщин ведут здоровый образ жизни, 94% – не курят, 9% занимаются спортом, посещают фитнес-клубы и спортзалы.
В 2022 году в брак вступило 7,5 тысячи женщин, из них повторно – 3,1 тысячи. В среднем, 471 липчанка состоит в зарегистрированном браке, а 36 – в гражданском. 136 женщин из этой условной тысячи свободны, 121 – в разводе, 209 – вдовы.
Накануне Международного женского дня губернатор Игорь Артамонов распорядился о том, что «Супруги и матери липецких мобилизованных и добровольцев получат по 10 000 рублей» единовременной выплаты. А самым популярным цветком в качестве подарка на 8 Марта стал тюльпан, оставивший далеко позади хризантемы и розы. Некоторые мужчины захотели сделать цветочные подарки запоминающимися. В одном из магазинов, например, продали букет из пионов и сирени за 31 тысячу рублей! А шестерым жителям Липецка это 8 Марта запомнится на всю жизнь: им прислали посылки с гранатами. Не фруктами, а репликами ручной противопехотной оборонительной гранаты Ф-1, «лимонки».
«В то время, когда я была на работе, курьер из службы доставки цветов доставил на мое имя букет и красивую коробочку, перевязанную бантиком. Муж заглянул в коробку и увидел в ней гранату. Он вывел детей и вызвал полицию. Весь подъезд эвакуировали. К счастью, граната оказалась не заряжена», – написала о «подарке» в соцсетях одна из получивших посылку женщин.
И отобрав рождённых ползать,
майор в разведку их послал
А в четверг, жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов услышали громкие хлопки. Судя по видео, выложенным в соцсетях, первые звуки похожие на взрыв раздались около пяти утра. «Системы ПВО не срабатывали. Предположительно, над областью пролетели самолеты», – прокомментировало переполох правительство области.
А вице-спикер областного Совета, «Летчик Владимир Богодухов объяснил утренние звуки в небе переходом летательного аппарата на сверхзвук».
– Летательный аппарат перешел на сверхзвук. Летчикам запрещено это делать на высоте ниже 11 километров. В данном случае переход на сверхзвук произошел ниже разрешенной высоты. Если бы это был объект не российского производства, тогда бы сработала система ПВО. Кроме того, очевидцы слышали звук, но ведь никто не видел пламени взрыва и осколков. Их не было, – сказал GOROD48 полковник в отставке, Герой России.
В соцсетях тем временем появилось видео, снятое в 06.48 в Липецке, на котором виден летательный аппарат с коротким пламенем, вырывающимся из работающего двигателя.
– Где-то в 6.40 я вышел из дома на работу. На остановке на улице Терешковой поднял глаза вверх и увидел небольшой летевший предмет и огонь сзади. Это точно был не самолет. У этого предмета был очень короткий, тут же исчезающий инверсионный след в воздухе. А потом я услышал громкий хлопок, и этот предмет исчез, – рассказал житель Липецка, позвонивший в редакцию GOROD48.
Позже Министерство обороны РФ сообщило о нанесении массированного ракетного удара по территории Украины. А в четверг «В поле у добровского села нашли часть ракеты «Кинжал». О том, что это был защитный колпак (хвостовик) двигателя российской гиперзвуковой ракеты, который при ее полете падает на землю, рассказал телеграм-канал правительства области.
Народ бежал, чтоб убедиться
что не случилось ничего
Но в Липецке под землей куда больше проблем, чем в небе. Ежедневными для нас стали отключения воды – на час, на два, на полдня. Так, в понедельник «РВК-Липецк» сообщил, что на следующий день «На семи улицах Липецка отключат холодную воду». В среду без воды остался Сокол. А в четверг энергетики сообщили об отключениях воды сразу по сотне адресов!
И в этот же день, 9 марта, «В районе Левого берега внепланово отключили холодную воду» из-за порыва трубы у дома № 5а на проспект Мира. И тут же порвался водопровод у дома №17 по улице Папина! Энергетики сообщили, что «Воду в районе улицы Папина подадут не раньше четырех часов утра» 10 марта, но, к счастью, сумели восстановить водоснабжение улиц Папина, Ульяны Громовой, Доватора, Юных Натуралистов, Крылова, Айвазовского, Неделина, Мичурина, Богдана Хмельницкого, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, Студенческого городка и проспекта Победы к полуночи.
Жителям этого района Липецка жутко не везет. Аварийное отключение воды 9 марта стало уже третьим с начала года. Напомним, что 1 февраля без воды остались жители 16 улиц из-за порыва трубы у дома №6 по улице Папина, а 25 февраля прорыв у дома №2 по этой же улице оставило без воды семь улиц. При этом даже депутаты Липецкого горсовета не владеют информацией о том, когда же «РВК-Липецк» начнет реализацию концессионного соглашения с мэрией, предусматривающую вложение в сети 16 миллиардов рублей!
Воды же полно там, где не нужно. «Липчане почти тысячу раз жаловались на проблемы в подвалах», которые рекомендовано использовать в качестве укрытий (пригодными для укрытий признаны подвалы 1254 многоквартирных домов в Липецке). Горожане жалуются на мусор, грязь и текущие трубы.
– Вернулись к формализму и очковтирательству. Жителям д.49/4 ул.Космонавтов не то, что подвал использовать под укрытие нельзя, в квартирах находиться невозможно из-за зловонного запаха канализации. Почему мы должны годами просить кого-то просто делать свою работу? – написал Липчанин.
– В доме 17 по улице Энергостроителей подвал постоянно затоплен, во всех подъездах вонища. Заявки жителей выполняются в части откачки воды, но через два-три дня подвал опять полон. Причина не устраняется. Скоро пойдут малярийные комары, а там и дом рухнет, – заметил Мудрец.
– Улица Неделина, 27, 1-й подъезд – не подвал, а выгребная яма, какое здесь укрытие! – пожаловался Житель.
На этой неделе у четвёртого подъезда дома 22/2 «На улице 8 Марта образовался провал». УК «Маяк» уверило, что ничего страшного не произошло, что это обычная ситуация и что ремонт входной группы идет полным ходом.
– Ничего страшного не произошло? Этот провал образовался подо мной. Я упала в эту яму и повредила ногу. А у них ничего страшного не произошло! Заявление в прокуратуре уже лежит на эту УК. Надеюсь, теперь с ними разберутся, – написала Нигина.
Тем временем Арбитражный суд признал УК «Сырская» банкротом. «Управляющая компания накопила долгов на 26,8 миллиона рублей». Напомним, что летом прошлого года ее 72-летнего экс-директора Николая Дергунова признали виновным по уголовной статье (суд счел, что он не перечислил энергетикам из собранных «управляшкой» платежей липчан 3,2 млн рублей) и приговорили к условным 1,5 годам лишения свободы.
– Ну-ну))) Ранее эта ООО «Сырская» уже признавалась банкротом, только называлась она ГУК «Сырская», – посмеялась над этой правовой коллизией Ирина.
Зачем же делать то специально
что можно сделать невзначай?
Весна проявляет еще одну извечную российскую проблему: состояние дорог. Житель Липецка снял плачевное состояние проезжей части проспекта Победы в районе автовокзала, где в 2019 году столичное ООО «Руслан-1» с нуля сделало новую дорогу.
«Чиновники и строители пересчитают ямы на проспекте Победы», а потом предложат подрядчику устранить недостатки по гарантии.
А вот и еще одна похожая история: «ДК «Сокол» после реставрации 2018 года требуется новый ремонт». На входе в ДК обрушилась часть штукатурки. Для безопасности посетителей администрация ДК выставила ограждение. Напомним, что из городского бюджета на обновление фасада здания и его помещений пять лет назад было потрачено 30 миллионов рублей.
«На транспортной безопасности моста через Каменный лог удалось сэкономить 1 600 000 рублей». Срок исполнения контракта ценой в 14,4 млн рублей на отремонтированном осенью прошлого года за 39,7 миллиона виадуке – сентябрь.
В этом году должны быть отремонтированы еще два моста. К 1 июля ООО «Космос» должно сдать заказчику 480-метровый Октябрьский мост, на проведут эксплуатационный ремонт. Цена этого подряда – 45,7 млн рублей. А ООО «Инфинити Групп» обязан закончить к 1 декабря реконструкцию 530-метрового Сокольского моста. Его ремонт обойдется городскому бюджету более чем в 212 млн рублей.
Этот мост будут обновлять как мост по улице Терешковой – частями. Уже вчера его перекрыли наполовину бетонными блоками и водоналивными барьерами. Мэрия попросила липчан отнестись с пониманием к неудобствам и по возможности заранее планировать маршруты объезда по улицам частного сектора и по ЛКАД.
– Сначала надо подумать о том, как людям добираться до работы! Какие объездные пути? Представители департамента бывали хоть раз в данном районе? Пусть предложат людям аэроплан, например, или канатную дорогу, – возмутился Житель р-на Сокола.
– Дурдом! Если по Ковалева есть хотя бы тротуар, то по ул. Пархоменко, Свердлова, П. Лумумбы их нет. И ширина асфальтированной проезжей части всего 4,5 метра и по краям грязная обочина. Есть еще одно узкое место, это у Студеновского кладбища и в начале ул. Свердлова. Там ширина еще меньше. Утром, в середине дня и вечером по этим улицам идет много родителей с маленькими детьми, школьники и люди на работу. На ул. Пархоменко между П. Лумумбы и Свердлова уже сейчас процентов 50 асфальта нет. Ямы с водой. То же самое на повороте у Студеновской подстанции, – сообщил о проблемных местах Местный.
На этой неделе представители мэрии и ГИБДД обсуждали с горожанами запрет парковки на нескольких улицах Липецка. С предложением о запрете выступили автоинспекторы. По статистике, с начала года в Липецке произошло 60 аварий с участием грузовиков. В трех из них грузовики были припаркованы на дороге. Сейчас «Запрет парковки на улицах Московской, Катукова и Стаханова проходит последние согласования». Соответствующие знаки могут появиться на улицах уже летом. А вот решение о парковке вдоль улицы Белана будет принято после опроса жителей ближайших к ней районов.
– Мы предлагаем установить по обе стороны дороги знаки 3.29 и 3.30, которые предполагают запрет стоянки по четным и нечетным числам. В соответствии с последними изменениями Правил дорожного движения жители района смогут оставлять автомобили по обе стороны дороги или перепарковаться с 21:00 до 00:00. Такая схема позволить технике убирать дороги, – объяснил GOROD48 председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.
Ну и ну!
«В Грязях отец и сын украли велосипед». Заголовок этой новости – уже анекдот.
«Шесть краж за один день: подозревают 22-летнюю москвичку». Ее добычей становилась всякая электронная мелочевка: внешние жесткие диски, электробритвы, беспроводные наушники и мыши, диски с программным обеспечением, электронные книги. Сумма причиненного магазинам материального ущерба превысила 176 тысяч рублей. Девушка продавал ворованное с дисконтом. К моменту ареста эта «воровка книг» успела потратить 35 тысяч рублей.
А вот другого вора читатели GOROD48 попросили понять и простить. Речь – о 68-летнем липчанине, обокравшем фармацевта. «Кражу лекарств пенсионером в аптеке записала камера видеонаблюдения». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Мужчины лестью и цветами
к плите подманивают баб
6 марта из областного перинатального центра выписали первую в этом году тройню: Екатерину, Ксению и Таисию. Так семья Кобзевых в одночасье стала многодетной (старшему ребенку, Федору, скоро исполнится три года).
Специальную коляску для тройни уже купили. В перинатальном центре Татьяне Кобзевой вручили множество полезных подарков. А еще на тройняшек дали сертификат на 1 200 000 рублей в качестве региональной меры поддержки.
– Нам бы квартиру побольше, – дипломатично заметил при вице-мэре Липецка Артемовой отец тройняшек.
Статистики подсчитали, что «Среднестатистическая липчанка впервые становится матерью в 26 лет». Как и в целом по стране, в регионе женщин больше, чем мужчин. Средний возраст липчанки – около 45 лет, на пять лет больше, чем у мужчин (39,5 года). Половина всех жительниц области пребывает в трудоспособном возрасте. По данным ежегодного выборочного наблюдения состояния здоровья населения более 85% липецких женщин ведут здоровый образ жизни, 94% – не курят, 9% занимаются спортом, посещают фитнес-клубы и спортзалы.
В 2022 году в брак вступило 7,5 тысячи женщин, из них повторно – 3,1 тысячи. В среднем, 471 липчанка состоит в зарегистрированном браке, а 36 – в гражданском. 136 женщин из этой условной тысячи свободны, 121 – в разводе, 209 – вдовы.
Накануне Международного женского дня губернатор Игорь Артамонов распорядился о том, что «Супруги и матери липецких мобилизованных и добровольцев получат по 10 000 рублей» единовременной выплаты. А самым популярным цветком в качестве подарка на 8 Марта стал тюльпан, оставивший далеко позади хризантемы и розы. Некоторые мужчины захотели сделать цветочные подарки запоминающимися. В одном из магазинов, например, продали букет из пионов и сирени за 31 тысячу рублей! А шестерым жителям Липецка это 8 Марта запомнится на всю жизнь: им прислали посылки с гранатами. Не фруктами, а репликами ручной противопехотной оборонительной гранаты Ф-1, «лимонки».
«В то время, когда я была на работе, курьер из службы доставки цветов доставил на мое имя букет и красивую коробочку, перевязанную бантиком. Муж заглянул в коробку и увидел в ней гранату. Он вывел детей и вызвал полицию. Весь подъезд эвакуировали. К счастью, граната оказалась не заряжена», – написала о «подарке» в соцсетях одна из получивших посылку женщин.
И отобрав рождённых ползать,
майор в разведку их послал
А в четверг, жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов услышали громкие хлопки. Судя по видео, выложенным в соцсетях, первые звуки похожие на взрыв раздались около пяти утра. «Системы ПВО не срабатывали. Предположительно, над областью пролетели самолеты», – прокомментировало переполох правительство области.
А вице-спикер областного Совета, «Летчик Владимир Богодухов объяснил утренние звуки в небе переходом летательного аппарата на сверхзвук».
– Летательный аппарат перешел на сверхзвук. Летчикам запрещено это делать на высоте ниже 11 километров. В данном случае переход на сверхзвук произошел ниже разрешенной высоты. Если бы это был объект не российского производства, тогда бы сработала система ПВО. Кроме того, очевидцы слышали звук, но ведь никто не видел пламени взрыва и осколков. Их не было, – сказал GOROD48 полковник в отставке, Герой России.
В соцсетях тем временем появилось видео, снятое в 06.48 в Липецке, на котором виден летательный аппарат с коротким пламенем, вырывающимся из работающего двигателя.
– Где-то в 6.40 я вышел из дома на работу. На остановке на улице Терешковой поднял глаза вверх и увидел небольшой летевший предмет и огонь сзади. Это точно был не самолет. У этого предмета был очень короткий, тут же исчезающий инверсионный след в воздухе. А потом я услышал громкий хлопок, и этот предмет исчез, – рассказал житель Липецка, позвонивший в редакцию GOROD48.
Позже Министерство обороны РФ сообщило о нанесении массированного ракетного удара по территории Украины. А в четверг «В поле у добровского села нашли часть ракеты «Кинжал». О том, что это был защитный колпак (хвостовик) двигателя российской гиперзвуковой ракеты, который при ее полете падает на землю, рассказал телеграм-канал правительства области.
Народ бежал, чтоб убедиться
что не случилось ничего
Но в Липецке под землей куда больше проблем, чем в небе. Ежедневными для нас стали отключения воды – на час, на два, на полдня. Так, в понедельник «РВК-Липецк» сообщил, что на следующий день «На семи улицах Липецка отключат холодную воду». В среду без воды остался Сокол. А в четверг энергетики сообщили об отключениях воды сразу по сотне адресов!
И в этот же день, 9 марта, «В районе Левого берега внепланово отключили холодную воду» из-за порыва трубы у дома № 5а на проспект Мира. И тут же порвался водопровод у дома №17 по улице Папина! Энергетики сообщили, что «Воду в районе улицы Папина подадут не раньше четырех часов утра» 10 марта, но, к счастью, сумели восстановить водоснабжение улиц Папина, Ульяны Громовой, Доватора, Юных Натуралистов, Крылова, Айвазовского, Неделина, Мичурина, Богдана Хмельницкого, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, Студенческого городка и проспекта Победы к полуночи.
Жителям этого района Липецка жутко не везет. Аварийное отключение воды 9 марта стало уже третьим с начала года. Напомним, что 1 февраля без воды остались жители 16 улиц из-за порыва трубы у дома №6 по улице Папина, а 25 февраля прорыв у дома №2 по этой же улице оставило без воды семь улиц. При этом даже депутаты Липецкого горсовета не владеют информацией о том, когда же «РВК-Липецк» начнет реализацию концессионного соглашения с мэрией, предусматривающую вложение в сети 16 миллиардов рублей!
Воды же полно там, где не нужно. «Липчане почти тысячу раз жаловались на проблемы в подвалах», которые рекомендовано использовать в качестве укрытий (пригодными для укрытий признаны подвалы 1254 многоквартирных домов в Липецке). Горожане жалуются на мусор, грязь и текущие трубы.
– Вернулись к формализму и очковтирательству. Жителям д.49/4 ул.Космонавтов не то, что подвал использовать под укрытие нельзя, в квартирах находиться невозможно из-за зловонного запаха канализации. Почему мы должны годами просить кого-то просто делать свою работу? – написал Липчанин.
– В доме 17 по улице Энергостроителей подвал постоянно затоплен, во всех подъездах вонища. Заявки жителей выполняются в части откачки воды, но через два-три дня подвал опять полон. Причина не устраняется. Скоро пойдут малярийные комары, а там и дом рухнет, – заметил Мудрец.
– Улица Неделина, 27, 1-й подъезд – не подвал, а выгребная яма, какое здесь укрытие! – пожаловался Житель.
На этой неделе у четвёртого подъезда дома 22/2 «На улице 8 Марта образовался провал». УК «Маяк» уверило, что ничего страшного не произошло, что это обычная ситуация и что ремонт входной группы идет полным ходом.
– Ничего страшного не произошло? Этот провал образовался подо мной. Я упала в эту яму и повредила ногу. А у них ничего страшного не произошло! Заявление в прокуратуре уже лежит на эту УК. Надеюсь, теперь с ними разберутся, – написала Нигина.
Тем временем Арбитражный суд признал УК «Сырская» банкротом. «Управляющая компания накопила долгов на 26,8 миллиона рублей». Напомним, что летом прошлого года ее 72-летнего экс-директора Николая Дергунова признали виновным по уголовной статье (суд счел, что он не перечислил энергетикам из собранных «управляшкой» платежей липчан 3,2 млн рублей) и приговорили к условным 1,5 годам лишения свободы.
– Ну-ну))) Ранее эта ООО «Сырская» уже признавалась банкротом, только называлась она ГУК «Сырская», – посмеялась над этой правовой коллизией Ирина.
Зачем же делать то специально
что можно сделать невзначай?
Весна проявляет еще одну извечную российскую проблему: состояние дорог. Житель Липецка снял плачевное состояние проезжей части проспекта Победы в районе автовокзала, где в 2019 году столичное ООО «Руслан-1» с нуля сделало новую дорогу.
«Чиновники и строители пересчитают ямы на проспекте Победы», а потом предложат подрядчику устранить недостатки по гарантии.
А вот и еще одна похожая история: «ДК «Сокол» после реставрации 2018 года требуется новый ремонт». На входе в ДК обрушилась часть штукатурки. Для безопасности посетителей администрация ДК выставила ограждение. Напомним, что из городского бюджета на обновление фасада здания и его помещений пять лет назад было потрачено 30 миллионов рублей.
«На транспортной безопасности моста через Каменный лог удалось сэкономить 1 600 000 рублей». Срок исполнения контракта ценой в 14,4 млн рублей на отремонтированном осенью прошлого года за 39,7 миллиона виадуке – сентябрь.
В этом году должны быть отремонтированы еще два моста. К 1 июля ООО «Космос» должно сдать заказчику 480-метровый Октябрьский мост, на проведут эксплуатационный ремонт. Цена этого подряда – 45,7 млн рублей. А ООО «Инфинити Групп» обязан закончить к 1 декабря реконструкцию 530-метрового Сокольского моста. Его ремонт обойдется городскому бюджету более чем в 212 млн рублей.
Этот мост будут обновлять как мост по улице Терешковой – частями. Уже вчера его перекрыли наполовину бетонными блоками и водоналивными барьерами. Мэрия попросила липчан отнестись с пониманием к неудобствам и по возможности заранее планировать маршруты объезда по улицам частного сектора и по ЛКАД.
– Сначала надо подумать о том, как людям добираться до работы! Какие объездные пути? Представители департамента бывали хоть раз в данном районе? Пусть предложат людям аэроплан, например, или канатную дорогу, – возмутился Житель р-на Сокола.
– Дурдом! Если по Ковалева есть хотя бы тротуар, то по ул. Пархоменко, Свердлова, П. Лумумбы их нет. И ширина асфальтированной проезжей части всего 4,5 метра и по краям грязная обочина. Есть еще одно узкое место, это у Студеновского кладбища и в начале ул. Свердлова. Там ширина еще меньше. Утром, в середине дня и вечером по этим улицам идет много родителей с маленькими детьми, школьники и люди на работу. На ул. Пархоменко между П. Лумумбы и Свердлова уже сейчас процентов 50 асфальта нет. Ямы с водой. То же самое на повороте у Студеновской подстанции, – сообщил о проблемных местах Местный.
На этой неделе представители мэрии и ГИБДД обсуждали с горожанами запрет парковки на нескольких улицах Липецка. С предложением о запрете выступили автоинспекторы. По статистике, с начала года в Липецке произошло 60 аварий с участием грузовиков. В трех из них грузовики были припаркованы на дороге. Сейчас «Запрет парковки на улицах Московской, Катукова и Стаханова проходит последние согласования». Соответствующие знаки могут появиться на улицах уже летом. А вот решение о парковке вдоль улицы Белана будет принято после опроса жителей ближайших к ней районов.
– Мы предлагаем установить по обе стороны дороги знаки 3.29 и 3.30, которые предполагают запрет стоянки по четным и нечетным числам. В соответствии с последними изменениями Правил дорожного движения жители района смогут оставлять автомобили по обе стороны дороги или перепарковаться с 21:00 до 00:00. Такая схема позволить технике убирать дороги, – объяснил GOROD48 председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.
Ну и ну!
«В Грязях отец и сын украли велосипед». Заголовок этой новости – уже анекдот.
«Шесть краж за один день: подозревают 22-летнюю москвичку». Ее добычей становилась всякая электронная мелочевка: внешние жесткие диски, электробритвы, беспроводные наушники и мыши, диски с программным обеспечением, электронные книги. Сумма причиненного магазинам материального ущерба превысила 176 тысяч рублей. Девушка продавал ворованное с дисконтом. К моменту ареста эта «воровка книг» успела потратить 35 тысяч рублей.
А вот другого вора читатели GOROD48 попросили понять и простить. Речь – о 68-летнем липчанине, обокравшем фармацевта. «Кражу лекарств пенсионером в аптеке записала камера видеонаблюдения». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
1 605
#8 Марта #граната #ракета #Сокольский мост #парковка #дороги #ЖКХ #трамвай #отключения #концессия #кража
"Нам бы квартиру побольше..."