Сегодня в Липецке: большое отключение воды и как устроиться работать в мэрию начальником

Выходить на работу после дополнительного праздника мучительно, но необходимо. Рассказываем всё самое главное про четверг – день тяжёлый.

На улице уже до +7

В Липецке теплеет с каждым днём и сегодня столбик термометра поднимется уже до 5-7 градусов тепла. Так не далеко и до температурного рекорда. 9 марта он был установлен в 2016 году, когда приборы показали всего на три градуса больше: +10.







Днём возможны небольшие осадки, но уже в виде дождя, а не снега.

Большое отключение воды

Сегодня с неудобствами столкнутся многие липчане. С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жильцы домов №№ 14а по улице Коммунальной; №№ 12а, 14, 14а, 14б, 14в, 14г по улице Неделина; №№ 2, 4, 14, 15, 16а, 16а/3 по площади Торговой; №№ 81, 85 по улице Фрунзе, а также в частном секторе Ниженки - на улицах XX Партсъезда, Арктической, Красной, Маяковского.







А ещё на так называемых новых микрорайонах произойдёт отключение воды на пару часов в промежутке с 10:00 до 17:00.

Речь идёт о домах (а алфавитном порядке) №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР; №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 по улице Белана; №№ 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 по Бунина; №№ 11, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 40а, 41, 42 по Катукова; №№ 3, 5, 7а, 9, 11, 13, 13а по улице Кривенкова; № 1 по Москаленко; №№ 30, 32, 34 по улице Меркулова; №№ 26, 28, 30, 30а, 34, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 по Стаханова; №№ 1, 2, 3, 7, 11, 14, 19 по Теперика; №№ 1, 2, 4 по переулку Учебному; №№ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 27, 29 по улице Хорошавина; №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 17, 20 по Шубина; №№ 1, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17 по улице Шуминского.

Три дома без света

А вот плановые отключения электроэнергии ждут жильцов 3-х домов: №№ 6, 40 по улице Алмазной; № 8 по Лебедянскому шоссе.







Пробки

Заторы на дорогах начались с самого утра. По проспекту Победы. Улицам Катукова, Московской, Терешковой, Неделина, Циолковского, Гагарина, Воронежскому шоссе часто бывает не проехать, чуть что – готова пробка. Поэтому советуем вам перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности быстрый и оптимальный маршрут.

Про мужчин и про стриптиз

Чем заняться мужчинам, когда все женщины уже поздравлены и когда 8 марта отгремел пробкой шампанского за праздничным ужином. Правильно, можно стриптизом.

Липецкий драматический театр (площадь Константиновой, 3) сегодня в 18:30 приглашает на спектакль «Мужской стриптиз».







Антидепресивная комедия липецкого драматурга Бориса Бужора (настоящая фамилия – Медведев) о пятерых сталеварах, потерявших работу и поставивших на себе клеймо неудачников: когда-то они были лучшими друзьями, а теперь грызутся друг с другом из-за вакансии в бюро занятости. Но! Реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь. Молодые мужчины хватаются за нелепую затею сделать собственное стрип-шоу.

Вспоминая Есенина

Скоротать вечерок сегодня можно и походом в липецкий государственный театр драмы имени Толстого (пл. Тетральная,2). Там в 19:00 начнется спектакль на более возвышенную тему «Есенин. Быть поэтом».





Спектакль, посвященный жизни и творчеству великого поэта Сергея Есенина. Факты биографии Есенина переплетаются с воспоминаниями, чувствами, мечтами и страданиями. Спектакль, во время которого рождается новая история и происходит поиск ответа на вопрос: что значит – быть поэтом?

В театре утверждают, что спектакль про Есенина - это жизнь, рассказанная, стихами, документами, танцами, песнями и музыкой.

В РВК «Липецк» меняются телефоны

РВК «Липецк» уведомляет липчан об изменении номера телефона контакт-центра.

С 15 марта в контакт-центр следует звонить по номеру (4742) 23-60-48 или *6048 – для звонков с мобильных устройств.

Сотрудники контакт-центра «РВК-Липецк» с начала прошлого года приняли более 600 тысяч звонков от жителей и организаций города. Каждый день они обрабатывают в среднем от 1700 до 2900 обращений, а максимальное их количество в сутки достигало 8 763.

Хотите стать начальником в мэрии?

Администрация Липецка приглашает на работу.… И не кого-нибудь, а руководителя, которому будут подчиняться все городские парки, места отдыха и т.д.

Эта должность называется – руководитель МАУК «Культурные пространства Липецка». Претенденты должны иметь высшее образование, проживать в Липецке или быть готовыми к переезду, иметь успешный опыт реализации бизнес-проектов или разработки концепции развития общественных пространств.







Подать заявку можно до 23:59 25 марта. Необходимо прислать резюме в свободной форме на адрес электронной почты petrovatv@lipetskcity.ru.

25-30 марта пройдет заочный отбор, а затем – финал. Шестеро претендентов, наиболее соответствующих требованиям, будут отобраны для дальнейших конкурсных испытаний. Итоги подведут 31 марта. Подробнее о проведении конкурса по ссылке.

Кинопремьеры

В четверг, как обычно, в липецких кинотеатрах нас ждут премьеры отечественных и зарубежных фильмов.

«Поехавшая». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Антон Маслов (16+)

После череды неурядиц Аня Смолина решает полностью изменить свою жизнь. Она достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в Магадан – мириться с мамой, с которой они не общались 13 лет.



Жительница мегаполиса, Аня не готова к дороге в 10 тысяч километров, стертым в кровь ногам, опасностям и испытаниям. Она поймет это уже в пути. Но не повернет назад. Сможет ли Аня довериться судьбе и справиться с трудностями, которые ей приготовила долгая дорога, полная невероятных встреч и удивительных пейзажей?

В ролях: Ольга Лерман. Виктор Хориняк, Елена Яковлева.



«Царевны и таинственная гостья». Россия, 2023. Мультфильм. Режиссёр Александра Шоха (0+)

Очередная серия про царевен-расследователей. Новые приключения ждут их во время празднования Всеволшебного дня. В школе ждут бал: мальчики готовят сюрприз, а царевны примеряют костюмы животных. Но не успевает торжество начаться, как на школу нападает юная волшебница Марфуша, у которой с учебным заведением свои счёты. Застав Кощея врасплох, она превращает его в ворона, а бросившихся ему на выручку царевен — в зверей, костюмы которых они надели. Теперь до конца Всеволшебного дня царевны должны вернуть себе и Кощею настоящий облик, иначе они навсегда останутся животными. Но как это сделать, если теперь они лишены своих волшебных способностей?

Роли озвучивали: Анна Слынько, Алёна Коновалова, Ирина Обрезкова, Елизавета Чабан.



«Экскортница». Россия, 2023. Драма. Режиссёр Михаил Погосов (18+)

Для всех вокруг Кристина организатор выставок современного искусства, на деле же она организует развлечения для богатых клиентов в самых экзотических местах. На нее работают десятки девушек со всего мира. Когда-то в прошлом Кристина тоже работала «хостес» на подобных вечеринках, но, будучи очень амбициозной, она несколько лет назад полностью сменила свой имидж и превратилась в «менеджера» экстра-класса. Благодаря активному и коммуникабельному характеру, ей удается всегда быть на гребне волны, заводить новые связи, получать очень богатых клиентов. Но у этой работы есть и обратная сторона – присутствие криминала, полиции и спецслужб в ее жизни. А также периодические срывы и интриги подопечных девушек, пытающихся оторвать кусок пирога побольше.

В ролях: Дмитрий Нагиев, Анна Старшенбаум, Алина Алексеева.



«Не стучи». Финлядния, 2022. Ужасы. Йонас Паюнен (18+)

Две сестры и брат спустя годы возвращаются в дом своего детства, где бесследно пропали их родители. Они собираются подготовить его к продаже, но в местном лесу притаилось древнее зло, мешающее им исполнить свои планы.

В ролях: Инка Каллен, Саана Койвисто, Мика Леппилампи.



Дорогие липчане! Возвращаться к трудовым будням непросто. Мы желаем вас сегодня сил и удачи. А ещё – не забывать про новости, которые удобно читать на GOROD48, чтобы узнавать все самое важное. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.