Липчане почти тысячу раз жаловались на проблемы в подвалах

В прошлом году в Липецке началась кампания по очистке подвалов, которые могли бы использоваться в качестве укрытий . К марту 2023 года годными для укрытий признаны подвалы в 1254 из 1760 многоквартирных домов города, имеющих подвальные помещения.

Подвалы, пригодные для использования в качестве укрытий, есть в 1 760 из 3 299 многоквартирных домов Липецка. Полностью в порядок приведены 1 254 подвалов, 506 — остаются ограничено готовыми. Это значит, что к их санитарно-техническому состоянию существуют незначительные замечания. Такие данные GOROD48 предоставили в мэрии. В пресс-службе администрации города уточнили: еще недавно ограниченно готовыми были подвалы в 770 многоэтажках, но благодаря проведенной работе из этой категории удалось перевести 264 дома.



С 9 ноября 2022 года, когда прошла первая проверка подвальных помещений, по 28 февраля 2023 года в ЕДС Липецкой области поступило 981 обращение из 507 многоквартирных домов. Липчане жаловались на состояние подвалов: мусор, грязь и текущие трубы. По данным мэрии, выполнены заявки по 898 обращениям из 541 дома. Еще по 83 обращениям из 56 домов ведется работа. Встречаются и повторные жалобы. Поэтому статус подвального помещения «готов»/ «не готов», может меняться. Он зависит от состояния канализации, труб, появления мусора, который иногда складывают в подвал.



В случае выявления засоров и мусора мэрия советует сначала обратиться в управляющую компанию, или в ЕДС по телефону 8-800-450-48-48. Если это не поможет, необходимо обращаться в Госжилинспекцию или городской департамент ЖКХ.



«Департамент ЖКХ еженедельно анализирует обращения в ЕДС по состоянию подвальных помещений и отслеживают выполнение этих заявок. При необходимости департамент взаимодействует с УК для выяснения причин, например, долгого срока исполнения или повторной заявки. Однако, если УК не исполняет требования, то департамент ЖКХ направляет информацию в ГЖИ для принятия мер административного воздействия. Кроме того, департамент помогает организовать взаимодействие управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями, поскольку довольно частой причиной подтопления подвалов являются засоры или неисправности на наружных сетях тепло-водоснабжения и водоотведения. В этой работе очень помогает общий чат, в который входят управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и администрации Липецка», — рассказали в мэрии.