24 минуты назад
Липчане почти тысячу раз жаловались на проблемы в подвалах
В прошлом году в Липецке началась кампания по очистке подвалов, которые могли бы использоваться в качестве укрытий. К марту 2023 года годными для укрытий признаны подвалы в 1254 из 1760 многоквартирных домов города, имеющих подвальные помещения.
С 9 ноября 2022 года, когда прошла первая проверка подвальных помещений, по 28 февраля 2023 года в ЕДС Липецкой области поступило 981 обращение из 507 многоквартирных домов. Липчане жаловались на состояние подвалов: мусор, грязь и текущие трубы. По данным мэрии, выполнены заявки по 898 обращениям из 541 дома. Еще по 83 обращениям из 56 домов ведется работа. Встречаются и повторные жалобы. Поэтому статус подвального помещения «готов»/ «не готов», может меняться. Он зависит от состояния канализации, труб, появления мусора, который иногда складывают в подвал.
В случае выявления засоров и мусора мэрия советует сначала обратиться в управляющую компанию, или в ЕДС по телефону 8-800-450-48-48. Если это не поможет, необходимо обращаться в Госжилинспекцию или городской департамент ЖКХ.
«Департамент ЖКХ еженедельно анализирует обращения в ЕДС по состоянию подвальных помещений и отслеживают выполнение этих заявок. При необходимости департамент взаимодействует с УК для выяснения причин, например, долгого срока исполнения или повторной заявки. Однако, если УК не исполняет требования, то департамент ЖКХ направляет информацию в ГЖИ для принятия мер административного воздействия. Кроме того, департамент помогает организовать взаимодействие управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями, поскольку довольно частой причиной подтопления подвалов являются засоры или неисправности на наружных сетях тепло-водоснабжения и водоотведения. В этой работе очень помогает общий чат, в который входят управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и администрации Липецка», — рассказали в мэрии.
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Есть ословица народная.