Общество

30 минут назад

ДК «Сокол» после реставрации 2018 года требуется новый ремонт

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#ДК «Сокол» #ремонт
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ДК «Сокол» после реставрации 2018 года требуется новый ремонт

Департамент культур и туризма мэрии Липецка говорит о необходимости разработки проектно-сметной документации на восстановление фасада здания.

26 февраля на входе в ДК «Сокол» обрушилась часть штукатурки. Для безопасности посетителей администрация учреждения оградила зону возможного обрушения фасада.

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Удивительно, но всего лишь в 2018 году мэрия Липецка потратила на ремонтно-реставрационные работы фасада здания и его помещений 30 миллионов рублей. Однако тот ремонт, подрядчиком которого стало АО «Елецтяжстрой», стал скандальным. Еще бы, ведь он был вызван несчастным случаем: 13 декабря 2017 года на голову 29-летней липчанки упал кусок штукатурки со стены построенного в 1951 году здания. Начавшийся в марте 2018 года ремонт неожиданно стал проблемным: рабочие покрыли новую дощатую сцену пятью слоями лака, не угадав с финишным слоем. И он оказался глянцевым, а артистам был необходим матовый пол, который не бликует и не скользит. В августе же работы и вовсе остановились. Из пояснений председателя городского департамента культуры Сергея Малько тогда следовало, что ремонт ДК просто разбили на два этапа. Закончилась же реставрация также нехорошо: покрашенный в декабрьские морозы фасад ДК облупился уже в феврале 2019 года!

Так что же, ДК «Сокол» после реставрации 2018 года потребуется новый ремонт?

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В пресс-службе мэрии на этот вопрос ответили утвердительно.

«В феврале 2020 года были обнаружены дефекты отделки фронтона - трещины, выпучивание штукатурного слоя, выпадение отдельных фрагментов декоративной отделки. Подрядчик, АО «Елецтяжстрой», исправил эти недостатки в рамках гарантийных обязательств, которые закончились в том же 2020 году. С того времени учреждение своими силами производило текущий ремонт фасада. Сейчас требуется разработка проектно-сметной документации для выполнения нового ремонта и реставрации фасада», - сообщает пресс-служба.
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#ДК «Сокол» #ремонт
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Комментарии (2)

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8 минут назад
На Сырским Руднике красивый ДК был как из фильма про пионерию с изображением деятельности на фасаде много лет не было ремонта а когда пришел ремонт вместо реставрации все заложили сайдингом и спрятали седину здание за сайдингом даже не крася и не штукатуря стены во все.
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Коммунист

16 минут назад
Права была внучка Брежнева. Они даже покрасить не могут то, что её дед построил.
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