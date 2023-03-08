30 минут назад
ДК «Сокол» после реставрации 2018 года требуется новый ремонт
Департамент культур и туризма мэрии Липецка говорит о необходимости разработки проектно-сметной документации на восстановление фасада здания.
Удивительно, но всего лишь в 2018 году мэрия Липецка потратила на ремонтно-реставрационные работы фасада здания и его помещений 30 миллионов рублей. Однако тот ремонт, подрядчиком которого стало АО «Елецтяжстрой», стал скандальным. Еще бы, ведь он был вызван несчастным случаем: 13 декабря 2017 года на голову 29-летней липчанки упал кусок штукатурки со стены построенного в 1951 году здания. Начавшийся в марте 2018 года ремонт неожиданно стал проблемным: рабочие покрыли новую дощатую сцену пятью слоями лака, не угадав с финишным слоем. И он оказался глянцевым, а артистам был необходим матовый пол, который не бликует и не скользит. В августе же работы и вовсе остановились. Из пояснений председателя городского департамента культуры Сергея Малько тогда следовало, что ремонт ДК просто разбили на два этапа. Закончилась же реставрация также нехорошо: покрашенный в декабрьские морозы фасад ДК облупился уже в феврале 2019 года!
Так что же, ДК «Сокол» после реставрации 2018 года потребуется новый ремонт?
В пресс-службе мэрии на этот вопрос ответили утвердительно.
«В феврале 2020 года были обнаружены дефекты отделки фронтона - трещины, выпучивание штукатурного слоя, выпадение отдельных фрагментов декоративной отделки. Подрядчик, АО «Елецтяжстрой», исправил эти недостатки в рамках гарантийных обязательств, которые закончились в том же 2020 году. С того времени учреждение своими силами производило текущий ремонт фасада. Сейчас требуется разработка проектно-сметной документации для выполнения нового ремонта и реставрации фасада», - сообщает пресс-служба.
...
Коммунист