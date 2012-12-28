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Происшествия
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22 минуты назад
В перевернувшемся «ВАЗе» пострадала женщина
За сутки на дорогах области получили травмы четыре человека.
Еще одна авария произошла вчера в Тербунском районе на дороге Хлевное – Тербуны: 41-летний водитель «Дэу» совершил наезд на стоящий грузовик «Мерседес». В аварии получили травмы сам водитель и два его пассажира 29-ти и 39-ти лет. Все они доставлены в больницу.
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