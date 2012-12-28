В перевернувшемся «ВАЗе» пострадала женщина

За сутки на дорогах области получили травмы четыре человека.



25 июня в селе Троицкое Измалковского района 29-летняя девушка за рулем «ВАЗ-2109» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. В аварии пострадала 52-летняя пассажирка автомобиля, ее госпитализировали.Еще одна авария произошла вчера в Тербунском районе на дороге Хлевное – Тербуны: 41-летний водитель «Дэу» совершил наезд на стоящий грузовик «Мерседес». В аварии получили травмы сам водитель и два его пассажира 29-ти и 39-ти лет. Все они доставлены в больницу.