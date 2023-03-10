Кражу лекарств пенсионером в аптеке записала камера видеонаблюдения

Мужчина сделал заказ, и, воспользовавшись тем, что фармацевт отвлеклась, дважды со стеллажа украл коробки с лекарствами.

Ещё 27 февраля из аптеки в Октябрьском округе Липецка украли лекарства на 4 560 рублей.



Как сообщает пресс-служба полиции, в краже подозревают 68-летнего пенсионера. Мужчина сделал заказ, и, воспользовавшись тем, что фармацевт отвлеклась, дважды со стеллажа украл коробки с лекарственными препаратами и покинул аптеку.



Происшествие записала камера видеонаблюдения.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Пенсионеру теперь грозит до двух лет лишения свободы.