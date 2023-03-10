Происшествия

56 минут назад

Кражу лекарств пенсионером в аптеке записала камера видеонаблюдения

4 768
#кража
4

Мужчина сделал заказ, и, воспользовавшись тем, что фармацевт отвлеклась, дважды со стеллажа украл коробки с лекарствами.

Ещё 27 февраля из аптеки в Октябрьском округе Липецка украли лекарства на 4 560 рублей.

Как сообщает пресс-служба полиции, в краже подозревают 68-летнего пенсионера. Мужчина сделал заказ, и, воспользовавшись тем, что фармацевт отвлеклась, дважды со стеллажа украл коробки с лекарственными препаратами и покинул аптеку.

Происшествие записала камера видеонаблюдения. 

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Пенсионеру теперь грозит до двух лет лишения свободы.
4 768
#кража
4

Комментарии (4)

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Наталья

6 минут назад
Его быстро найдут, дед попал на срок. Жалко его и одновременно нет, вор должен сидеть в тюрьме
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Попов Ю.

20 минут назад
поймал старик золотую рыбку
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Лечиться

37 минут назад
будет в тюрьме ! Бабка его теперь в шоке !
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Сапельняк

46 минут назад
Его фамилия
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