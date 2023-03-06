Общество

сегодня, 17:49

Управляющая компания накопила долгов на 26,8 миллиона рублей

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#ЖКХ #суд
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Управляющая компания накопила долгов на 26,8 миллиона рублей

Суд признал её банкротом.

Арбитражный суд Липецкой области признал управляющую компанию ООО «Сырская» банкротом.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в январе 2022 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Новое информационное-технологичное энергосбережение» с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Сырская» несостоятельным. 12 октября в ООО «Сырская» была введена процедура наблюдения.

Сегодня, 6 марта временный управляющий Сергей Строганов представил отчет и заявил ходатайство о признании должника банкротом и введении в отношении него конкурсного производства. Согласно отчету временного управляющего, сумма кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составила 26,8 миллиона рублей.

В результате суд признал общество с ограниченной ответственностью «Сырская» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на полгода.
4 562
#ЖКХ #суд
2

Комментарии (4)

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Ирина

11 минут назад
Ну-ну))) Ранее эта ООО "Сырская" уже признавалась банкротом, только называлась она ГУК "Сырская"...
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Умный

21 минуту назад
Потом мошенники долги перекупят и будут годами слать бумажки с требованием немедленно оплатить,а то в суд поладут.Некоторые особо нервные и заплатят...
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гость

48 минут назад
Хорошее начинание., така работает бизнес во всем мире. Ты просто не в теме.
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Хорошее начинание.

сегодня, 17:59
А все долги заплатят жильцы в виде одн. Так как с уставным капиталом в 10 т и сёмным помещением взять нечего с этой УК.
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