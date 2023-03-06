Управляющая компания накопила долгов на 26,8 миллиона рублей

Суд признал её банкротом.

Арбитражный суд Липецкой области признал управляющую компанию ООО «Сырская» банкротом.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в январе 2022 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Новое информационное-технологичное энергосбережение» с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Сырская» несостоятельным. 12 октября в ООО «Сырская» была введена процедура наблюдения.



Сегодня, 6 марта временный управляющий Сергей Строганов представил отчет и заявил ходатайство о признании должника банкротом и введении в отношении него конкурсного производства. Согласно отчету временного управляющего, сумма кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составила 26,8 миллиона рублей.



В результате суд признал общество с ограниченной ответственностью «Сырская» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на полгода.