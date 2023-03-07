Среднестатистическая липчанка впервые становится матерью в 26 лет

Накануне Международного женского Дня 8 марта Липецкстат рассказал о липчанках в цифрах с учетом итогов Всероссийской переписи населения-2020.



На 1 января 2022 года в Липецкой области проживали 616,6 тысячи женщин, это 54% населения региона, большинство из них – 64% – горожанки. Как и в целом по стране, у нас женщин больше, чем мужчин. На каждую тысячу городских мужчин приходится 1234 горожанки, на тысячу сельских – 1100. В зависимости от возраста эти цифры меняются. До 34 лет женщины – в меньшинстве. Равенство между полами достигается к возрасту 35 лет, а затем меняется в обратную сторону. Если от рождения до пяти лет на тысячу девочек приходится 1065 мальчиков, то на тысячу женщин в возрастной категории от 70-ти и старше – 422 мужчины.



Средний возраст липчанки близок к 45-и годам, на пять лет больше, чем у мужчин (39,5 года). Половина всех липчанок пребывает в трудоспособном возрасте, больше трети (34%) – пенсионного возраста. По данным ежегодного выборочного наблюдения состояния здоровья населения более 85% липецких женщин ведут здоровый образ жизни, более 94% – не курят, почти 9% занимаются спортом, 7% посещают фитнес-клубы и спортзалы.



В 2022 году больше всего заключалось браков женщинами в возрасте 20-24 года, мужчинами – 25-29 лет. В 2022 году в брак вступило 7,5 тысячи женщин, впервые – 4,4 тысячи, повторно – 3,1 тысячи. Из тысячи женщин старше 16 лет почти половина – 471 – состоит в зарегистрированном браке, 136 – никогда не состояли в браке, 121 – развелась, 209 женщин – вдовы. Так называемый «гражданский брак» не пользуется у липчанок популярностью: в таких отношениях состоят 36 женщин из тысячи.



Большая часть женщин в прошлом году становились матерями в промежутке от 20 до 34 лет, при этом пик рождаемости приходится на 30-34 года. Средний возраст липецких женщин при рождении первенца – 26 лет, второго и последующих детей – 31,5 года.



Работают липецкие женщины во всех областях экономики, но большинство из них заняты в сферах торговли, образования, обрабатывающих производств, здравоохранения. Доля женщин среди занятого населения составляет немногим более 48%. Средний возраст работающей женщины – 42,7 года (у мужчин – 42,2).



