Липецкая компания простила долги на миллион долларов? Таможня не даёт добро

Воронежская таможня обратилась в суд с тремя исками к резиденту ОЭЗ «Липецк».

В Арбитражный суд Липецкой области обратилась Воронежская таможня с тремя исками к резиденту ОЭЗ «Липецк» ООО «ТЕХНА» о признании недействительными соглашений о прощении долга более чем в миллион долларов, заключенных с иностранными компаниями.«Как следует из представленных документов, ООО «ТЕХНА» заключило контракты на поставила оборудование для птицеводства компаниям ООО «TEXNO-PROGRESS PARRANDA» (Узбекистан), ООО «MIRZAOBOD ASR PARRANDA» (Узбекистан), а также с компанией ТЕХНА СОЛЮШНС ЛИМИТЕД (Объединенные Арабские Эмираты). Были поставлены товары в общей сложности на 1 094 000 долларов: на суммы 110 тысяч, 350 тысяч и 634 тысячи долларов соответственно. Однако деньги на расчетный счет ООО «ТЕХНА» до настоящего времени не зачислены. Воронежской таможней установлено, что ООО «ТЕХНА» подписало с нерезидентами соглашения о прощении долгов, предметом которых является освобождение должников от исполнения обязательств по контрактам. Но при осуществлении внешнеторговой деятельности заключение юридическими лицами таких соглашений не разрешено, и поэтому Воронежская таможня обратилась в арбитражный суд о признании недействительными (ничтожными) соглашений о прощении долгов», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.В ходе предварительных судебных заседаний стороны изложили суду свои позиции. Представитель ООО «ТЕХНА» заявил, что с заявленными требованиями не согласен.