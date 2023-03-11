«Системы ПВО не срабатывали. Предположительно, над областью пролетели самолеты»

Правительство области прокомментировало источник громких звуков в небе.

Жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов сообщают в социальных сетях, что слышали громкие хлопки сегодня рано утром. Судя по видео, выложенным в соцсетях, первые звуки похожие на взрыв раздались около пяти утра.



«Сообщаем, что системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено», - говорится в Telegram-канале правительства области.



Как предположили в правительстве, жители четырех районов слышали пролетавшие в южном направлении самолеты.

