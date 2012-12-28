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619
сегодня, 13:21
6

Мэрия Липецка нашла способ продавать земельные участки дороже

Для этого разработан новый порядок определения их цены.

Руководитель управления имущественных и земельных отношений мэрии Вера Андреева представила членам комиссии по бюджету и муниципальной собственности новый порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для продажи без проведения торгов.

Проект предполагает введение вместо двух ныне существующих ставок в 1,5% и 7,5% от кадастровой стоимости участков четырех — в 2,5%, 7,5%, 15% и 25%. Новые ставки соответствуют порядку, установленному в Липецкой области, что обеспечит единый подход для всех земельных участков. Это позволит упростить процедуры выкупа земельных участков их арендаторами, повысить доходы городского бюджета за счет увеличения выкупной стоимости.

В качестве примера пользы нового порядка расчетов управление имущественных и земельных отношений мэрии привело 10 участков, находящихся в аренде застройщиков, с кадастровой стоимостью 137,3 млн рублей. В случае применения существующего положения городской бюджет от их продажи получит 10,2 млн рублей, а при новых процентных ставках — 163,8 миллиона!

Особые условия предусмотрены для объектов социально-культурного назначения и инвестиционных проектов — цена участков под ними составит 25% от их кадастровой стоимости.

Проект получил положительные заключения от УФАС России, Счетной палаты и экспертных управлений горсовета. За него проголосовала и профильная депутатская комиссия. В силу новый порядок вступит, если за него проголосует сессия горсовета, проведение которой запланировано на следующей неделе.
земля
налоги
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Интересно
24 минуты назад
Странные люди чиновники , радуются что дороже землю продадут , а как это повлияет на конечную стоимость товара будь то квартира или помидор , это их не колышит !
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zzloyzz
37 минут назад
Ну, теперь заживём
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Интересно?
39 минут назад
а что по текущей цене слишком много реальных покупателей ?
Ответить
К чему всё это
45 минут назад
Деньги от продажи бани в Военном городке , куда ушли ?
Ответить
...
45 минут назад
Кто бы сомневался.
Ответить
Интересно
сегодня, 13:25
А в случае непродажи ?
Ответить
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