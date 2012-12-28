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Общество
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сегодня, 13:21
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Мэрия Липецка нашла способ продавать земельные участки дороже
Для этого разработан новый порядок определения их цены.
Проект предполагает введение вместо двух ныне существующих ставок в 1,5% и 7,5% от кадастровой стоимости участков четырех — в 2,5%, 7,5%, 15% и 25%. Новые ставки соответствуют порядку, установленному в Липецкой области, что обеспечит единый подход для всех земельных участков. Это позволит упростить процедуры выкупа земельных участков их арендаторами, повысить доходы городского бюджета за счет увеличения выкупной стоимости.
В качестве примера пользы нового порядка расчетов управление имущественных и земельных отношений мэрии привело 10 участков, находящихся в аренде застройщиков, с кадастровой стоимостью 137,3 млн рублей. В случае применения существующего положения городской бюджет от их продажи получит 10,2 млн рублей, а при новых процентных ставках — 163,8 миллиона!
Особые условия предусмотрены для объектов социально-культурного назначения и инвестиционных проектов — цена участков под ними составит 25% от их кадастровой стоимости.
Проект получил положительные заключения от УФАС России, Счетной палаты и экспертных управлений горсовета. За него проголосовала и профильная депутатская комиссия. В силу новый порядок вступит, если за него проголосует сессия горсовета, проведение которой запланировано на следующей неделе.
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