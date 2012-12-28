Мэрия Липецка нашла способ продавать земельные участки дороже

Для этого разработан новый порядок определения их цены.

Руководитель управления имущественных и земельных отношений мэрии Вера Андреева представила членам комиссии по бюджету и муниципальной собственности новый порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для продажи без проведения торгов.Проект предполагает введение вместо двух ныне существующих ставок в 1,5% и 7,5% от кадастровой стоимости участков четырех — в 2,5%, 7,5%, 15% и 25%. Новые ставки соответствуют порядку, установленному в Липецкой области, что обеспечит единый подход для всех земельных участков. Это позволит упростить процедуры выкупа земельных участков их арендаторами, повысить доходы городского бюджета за счет увеличения выкупной стоимости.В качестве примера пользы нового порядка расчетов управление имущественных и земельных отношений мэрии привело 10 участков, находящихся в аренде застройщиков, с кадастровой стоимостью 137,3 млн рублей. В случае применения существующего положения городской бюджет от их продажи получит 10,2 млн рублей, а при новых процентных ставках — 163,8 миллиона!Особые условия предусмотрены для объектов социально-культурного назначения и инвестиционных проектов — цена участков под ними составит 25% от их кадастровой стоимости.Проект получил положительные заключения от УФАС России, Счетной палаты и экспертных управлений горсовета. За него проголосовала и профильная депутатская комиссия. В силу новый порядок вступит, если за него проголосует сессия горсовета, проведение которой запланировано на следующей неделе.