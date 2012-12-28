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Происшествия
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сегодня, 10:21
При пожаре в Елецком районе пострадал 13-летний мальчик
По факту травмирования подростка проводится проверка.
— По факту травмирования подростка проводится проверка, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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