При пожаре в Елецком районе пострадал 13-летний мальчик

По факту травмирования подростка проводится проверка.

Вечером 25 июня в селе Голиково Елецкого района горел гараж. Во время пожара пострадал подросток — 13-летний мальчик.— По факту травмирования подростка проводится проверка, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.