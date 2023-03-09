Общество
сегодня, 11:23
Летчик Владимир Богодухов объяснил утренние звуки в небе переходом летательного аппарата на сверхзвук
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Причину громких звуков, которые сегодня рано утром слышали многие жители Липецкой области, прокомментировал Герой России, штурман-исследователь Владимир Богодухов.
— Летательный аппарат перешел на сверхзвук. Летчикам запрещено это делать на высоте ниже 11 километров. В данном случае переход на сверхзвук произошел ниже разрешенной высоты. Если бы это был объект не российского производства, тогда бы сработала система ПВО. Кроме того, очевидцы слышали звук, но ведь никто не видел пламени взрыва и осколков. Их не было, — сказал GOROD48 Владимир Богодухов.
Громкие звуки в небе сегодня рано утром услышали жители Липецка и его окресностей, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов.
«Сообщаем, что системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено. Предположитель, жители четырех районов слышали пролетавшие в южном направлении самолеты», — сообщило утром правительство Липецкой области.
Фото: сайт Липецкого областного Совета депутатов
— Летательный аппарат перешел на сверхзвук. Летчикам запрещено это делать на высоте ниже 11 километров. В данном случае переход на сверхзвук произошел ниже разрешенной высоты. Если бы это был объект не российского производства, тогда бы сработала система ПВО. Кроме того, очевидцы слышали звук, но ведь никто не видел пламени взрыва и осколков. Их не было, — сказал GOROD48 Владимир Богодухов.
Громкие звуки в небе сегодня рано утром услышали жители Липецка и его окресностей, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов.
«Сообщаем, что системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Следов падения на земле не обнаружено. Предположитель, жители четырех районов слышали пролетавшие в южном направлении самолеты», — сообщило утром правительство Липецкой области.
Фото: сайт Липецкого областного Совета депутатов
3926