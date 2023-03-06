Общество

9 минут назад

«Ты сидишь? У нас будет тройня!»

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#тройня
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«Ты сидишь? У нас будет тройня!»

Из областного перинатального центра сегодня выписали первую в этом году тройню.

В выписной комнате областного перинатального центра сегодня было не протолкнуться. Пришли родственники и знакомые семьи Кобзевых, журналисты, чиновники. Липчанка Татьяна Кобзева в феврале родила троих девочек.

Ее муж, Роман Кобзев, слегла растерян, он в одночасье стал многодетным отцом (первенцу Татьяны и Романа скоро исполнится три года).

— Я был на работе, жена звонит, спрашивает: ты сидишь? Я говорю: сижу. У нас будет тройня. Я говорю: как тройня? Вот так тройня, отвечает, — вспоминает Роман Кобзев.

— Когда они родились, я их отличала, они на лица были разные, а сейчас даже не знаю, кто из них кто. Они стали похожи, но характер разный. Самая боевая, Ксения, которая родилась второй, — рассказывает Татьяна Кобзева.



Всю суету с одеванием малышек и фотографированием на память тройняшки Екатерина, Ксения и Таисия проспали. А старший брат, подарив маме цветы, раздавал интервью. Федор сообщил, что рад появлению сестер и будет их качать.

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— Быть многодетной семьей — это очень классно, я всем рекомендую! — бодро говорила журналистам Татьяна Кобзева.



Специальную коляску для тройни уже купили, прямо в перинатальном центре семье вручили множество полезных подарков. Кобзевы теперь будут пользоваться всеми льготами многодетных семей. А еще они получили сертификат на 1 200 000 рублей — это региональная мера поддержки для семей, в которых единовременно рождаются трое и более детей.

Татьяна и Роман 27-ая семья получившая областной сертификат, рассказала, поздравляя родителей, начальник областного управления социальной политики Татьяна Андреева.

— Самое важное, чтобы дети были здоровыми, а вы каждую минуту получали удовольствие от того, как они растут, — поздравила Кобзевых вице-мэр и многодетная мама Ирина Артемова.

— Нам бы квартиру побольше, — дипломатично заметил отец Татьяны Кобзевой. Семья живет у родственников. И миллионный сертификат, скорее всего будет потрачен на улучшение жилищных условий.

— Я очень соскучилась и хочу домой. Дома не была почти три месяца, — в конце концов сказала журналистам Татьяна, немного уставшая от такого внимания.
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#тройня
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Комментарии (2)

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Сил и здоровья мамочке ))))

4 минуты назад
Да и отцу тоже )))
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Шапокляк

4 минуты назад
Счастья семье этой. Но будет трудновато
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