Происшествия

сегодня, 20:08

На три адреса в Липецке прислали гранаты

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#боеприпасы
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На три адреса в Липецке прислали гранаты

Посылки получили жильцы двух домов на проспекте Победы и дома на улице Стаханова. Опасности гранаты не представляли.

Днем 8 марта полицейские проверяли сообщения о посылках с гранатами. Были оцеплены дома №3 и 106а по проспекту Победы и дом №59 по улице Стаханова. В одном из случаев посылка пришла липецкому косметологу. На своей странице в соцсетях женщина рассказала, как это произошло:

«В то время когда я была на работе курьер из службы доставки цветов доставил на мое имя букет и красивую коробочку перевязанную бантиком. Муж заглянул в коробку и увидел в ней гранату. Он оставил коробочку, вывел детей и вызвал полицию. Весь подъезд эвакуировали. К счастью, граната оказалась не заряжена».

- Я не знаю имею ли право говорить на эту тему, - сказала липчанка в разговоре с GOROD48. По ее словам, никаких конкурентов в бизнесе у нее нет. 

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Видео t.me/deplipik/74

«Спецслужбы в минувшие сутки несколько раз выезжали к жителям Липецка, получившим посылки с предметами похожими на боеприпасы. Во всех случаях липчанам доставлялись курьерские отправления от неизвестного адресата. Внутри посылок находились предметы похожие на боеприпасы и записки с угрозами. 

Все обследованные спецслужбами предметы не содержали взрывчатых веществ», - сообщает пресс-служба правительства области. 
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#боеприпасы
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Комментарии (2)

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Может это

53 минуты назад
Раньше парфюм был такой , в форме гранаты , от бокард.Но он мужской .
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нищий

сегодня, 20:16
и что это значит
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