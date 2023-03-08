На три адреса в Липецке прислали гранаты

Посылки получили жильцы двух домов на проспекте Победы и дома на улице Стаханова. Опасности гранаты не представляли.

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Днем 8 марта полицейские проверяли сообщения о посылках с гранатами. Были оцеплены дома №3 и 106а по проспекту Победы и дом №59 по улице Стаханова. В одном из случаев посылка пришла липецкому косметологу. На своей странице в соцсетях женщина рассказала, как это произошло:«В то время когда я была на работе курьер из службы доставки цветов доставил на мое имя букет и красивую коробочку перевязанную бантиком. Муж заглянул в коробку и увидел в ней гранату. Он оставил коробочку, вывел детей и вызвал полицию. Весь подъезд эвакуировали. К счастью, граната оказалась не заряжена».- Я не знаю имею ли право говорить на эту тему, - сказала липчанка в разговоре с GOROD48. По ее словам, никаких конкурентов в бизнесе у нее нет.«Спецслужбы в минувшие сутки несколько раз выезжали к жителям Липецка, получившим посылки с предметами похожими на боеприпасы. Во всех случаях липчанам доставлялись курьерские отправления от неизвестного адресата. Внутри посылок находились предметы похожие на боеприпасы и записки с угрозами.Все обследованные спецслужбами предметы не содержали взрывчатых веществ», - сообщает пресс-служба правительства области.