Общество
сегодня, 10:17
В поле у добровского села найдена часть ракеты «Кинжал»
Деталь кожуха ракеты нашел в поле житель Добровского района.
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Сегодня по соцсетям разошлось видео, снятое на поле в Добровском районе. Автор видео нашел деталь летательного аппарата.
«Найденная местными жителями в поле Добровского района металлическая конструкция является защитным колпаком (хвостовик) двигателя российской ракеты. Их устанавливают на заднюю часть ракеты для защиты двигателей во время полета на сверхзвуковых скоростях. Например, похожий кожух используется на гиперзвуковых ракетах «Кинжал».
При запуске ракеты он падает на землю. Дальность действия и точность гиперзвукового комплекса позволяет проводить пуск ракеты без захода в зону ПВО противника. При этом запуск производится над безлюдной местностью», - объяснило происхождение детали правительство области.
Рано утром 9 марта жители Липецка и нескольких районов области услышали в небе громкие звуки. Как пояснил GOROD48 штурман-исследователь Владимир Богодухов, звуки могли быть вызваны переходом летательного аппарата на сверхзвуковую скорость ниже разрешённой для самолетов высоты в 11 000 метров. Позже Министерство обороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по территории Украины.
Еще одно вчерашнее видео. По словам автора, снято вчера в 06:48 на левом берегу.
«Сообщаем, что системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Предположительно, жители четырех районов слышали пролетавшие в южном направлении самолеты», — заявило вчера утром правительство Липецкой области.
«Найденная местными жителями в поле Добровского района металлическая конструкция является защитным колпаком (хвостовик) двигателя российской ракеты. Их устанавливают на заднюю часть ракеты для защиты двигателей во время полета на сверхзвуковых скоростях. Например, похожий кожух используется на гиперзвуковых ракетах «Кинжал».
При запуске ракеты он падает на землю. Дальность действия и точность гиперзвукового комплекса позволяет проводить пуск ракеты без захода в зону ПВО противника. При этом запуск производится над безлюдной местностью», - объяснило происхождение детали правительство области.
Рано утром 9 марта жители Липецка и нескольких районов области услышали в небе громкие звуки. Как пояснил GOROD48 штурман-исследователь Владимир Богодухов, звуки могли быть вызваны переходом летательного аппарата на сверхзвуковую скорость ниже разрешённой для самолетов высоты в 11 000 метров. Позже Министерство обороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по территории Украины.
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Еще одно вчерашнее видео. По словам автора, снято вчера в 06:48 на левом берегу.
«Сообщаем, что системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Предположительно, жители четырех районов слышали пролетавшие в южном направлении самолеты», — заявило вчера утром правительство Липецкой области.
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