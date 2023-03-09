В районе Левого берега внепланово отключили холодную воду

Причиной внепланового отключения холодной воды сегодня, 9 марта на пяти улицах в районе Левобережья стала авария на водопроводе на участке по адресу: проспект Мира, 5а, предупредили в «РВК-Липецк».



На время устранения повреждения отключена холодная вода в домах №№ 1, 2, 2а, 3е, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 по проспекту Мира, № 2 по улице Островского, №№ 2, 4 по улице Аносова, №№ 3, 5 по улице Дзержинского, № 1 по улице Степана Разина.



Подвоз воды организован по адресу: проспект Мира, 5а.



