Общество
18 минут назад
Воду в районе улицы Парина подадут не раньше четырех часов утра
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«РВК-Липецк» продолжает ремонтные работы на трубопроводе на улице Папина. Как сообщили в компании, восстановление водоснабжения затруднено из-за толстого слоя асфальта и большого диаметра трубы. Ориентировочно, ремонтные работы закончатся около четырех часов утра 10 марта.
«Работы осложняются толстым слоем уложенного в месте повреждения трубопровода асфальта, а также большим диаметром трубы 500 мм. Наши специалисты работают посменно, меняя друг друга, чтобы завершить работы как можно быстрее и возобновить подачу воды горожанам», - рассказал директор по производству «РВК-Липецк» Руслан Фролов.
Ремонтом трубопровода заняты две бригады «РВК-Липецк», использующие шесть единиц спецтехники.
Напомним, о повреждении трубопровода стало известно утром 9 марта: вода вышла на поверхность у дома №17 по улице Папина. Без водоснабжения остались дома по улицам Ульяны Громовой, Доватора, Студенческий городок, Юных Натуралистов, Крылова, Папина, Айвазовского, Неделина, Мичурина, Богдана Хмельницкого, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной и Союзной, на проспекте проспекте Победы.
С начала аварийных работ восстановлено водоснабжение роддома №1, части жилых домов домов и четырех колледжей.
Воду в цистернах подвозят по адресам: улица Юных Натуралистов, 7а, улица Депутатская, 81, улица Гоголя, 21.
«Работы осложняются толстым слоем уложенного в месте повреждения трубопровода асфальта, а также большим диаметром трубы 500 мм. Наши специалисты работают посменно, меняя друг друга, чтобы завершить работы как можно быстрее и возобновить подачу воды горожанам», - рассказал директор по производству «РВК-Липецк» Руслан Фролов.
Ремонтом трубопровода заняты две бригады «РВК-Липецк», использующие шесть единиц спецтехники.
Напомним, о повреждении трубопровода стало известно утром 9 марта: вода вышла на поверхность у дома №17 по улице Папина. Без водоснабжения остались дома по улицам Ульяны Громовой, Доватора, Студенческий городок, Юных Натуралистов, Крылова, Папина, Айвазовского, Неделина, Мичурина, Богдана Хмельницкого, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной и Союзной, на проспекте проспекте Победы.
С начала аварийных работ восстановлено водоснабжение роддома №1, части жилых домов домов и четырех колледжей.
Воду в цистернах подвозят по адресам: улица Юных Натуралистов, 7а, улица Депутатская, 81, улица Гоголя, 21.
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