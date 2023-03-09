Общество

18 минут назад

Воду в районе улицы Парина подадут не раньше четырех часов утра

35
#отключения
Воду в районе улицы Парина подадут не раньше четырех часов утра
«РВК-Липецк» продолжает ремонтные работы на трубопроводе на улице Папина. Как сообщили в компании, восстановление водоснабжения затруднено из-за толстого слоя асфальта и большого диаметра трубы. Ориентировочно, ремонтные работы закончатся около четырех часов утра 10 марта.

«Работы осложняются толстым слоем уложенного в месте повреждения трубопровода асфальта, а также большим диаметром трубы 500 мм. Наши специалисты работают посменно, меняя друг друга, чтобы завершить работы как можно быстрее и возобновить подачу воды горожанам», - рассказал директор по производству «РВК-Липецк» Руслан Фролов.

Ремонтом трубопровода заняты две бригады «РВК-Липецк», использующие шесть единиц спецтехники. 

Напомним, о повреждении трубопровода стало известно утром 9 марта: вода вышла на поверхность у дома №17 по улице Папина. Без водоснабжения остались дома по улицам Ульяны Громовой, Доватора, Студенческий городок, Юных Натуралистов, Крылова, Папина, Айвазовского, Неделина, Мичурина, Богдана Хмельницкого, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной и Союзной, на проспекте проспекте Победы.

С начала аварийных работ восстановлено водоснабжение роддома №1, части жилых домов домов и четырех колледжей.

Воду в цистернах подвозят по адресам: улица Юных Натуралистов, 7а, улица Депутатская, 81, улица Гоголя, 21. 

35
#отключения

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: ПВО или сверхзвук, посылки с гранатами и порыв на водопроводе
#вечЁрка #авиация #боеприпасы
5
Липецкая вечЁрка: ПВО или сверхзвук, посылки с гранатами и порыв на водопроводе

сегодня, 20:23

Общество
В районах Ниженки и Новолипецка отключат холодную воду
#отключения
7
В районах Ниженки и Новолипецка отключат холодную воду

сегодня, 17:31

Общество
Сокольский мост на ремонт перекроют уже в субботу
#Сокольский мост #Октябрьский мост
25
Сокольский мост на ремонт перекроют уже в субботу

сегодня, 16:07

Общество
Ельчанин требовал со стоматологии 5 миллионов рублей — ему присудили 70 тысяч
#медицина
9
Ельчанин требовал со стоматологии 5 миллионов рублей — ему присудили 70 тысяч

сегодня, 15:47

Общество
На территорию липецкой колонии пытались забросить телефоны с помощью квадрокоптера
#УФСИН
2
На территорию липецкой колонии пытались забросить телефоны с помощью квадрокоптера

сегодня, 15:20

Общество
В районе Левого берега внепланово отключили холодную воду
#отключения
8
В районе Левого берега внепланово отключили холодную воду

сегодня, 15:16

Общество