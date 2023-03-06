Происшествия

57 минут назад

В Грязях отец и сын украли велосипед

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#кража
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В Грязях отец и сын украли велосипед

В ходе процесса стороны помирились.

Грязинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении отца и сына, которые вместе украли велосипед с велопарковки. При этом отец и сын взломали велосипедный противоугонный трос.

Как сообщает пресс-служба суда. в ходе процесса от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон: обвиняемые возместили ущерб, загладили свою вину, вернули похищенный велосипед, передали потерпевшему 5 000 рублей и принесли извинения.

В результате суд прекратил производство по уголовному делу, поскольку отец и сын ранее не судимы, впервые совершили преступление средней тяжести, примирились с потерпевшим, загладили причинённый ущерб.
246
#кража
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